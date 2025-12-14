OL : Textor charge Aulas et se pose en sauveur de l’OL !

L’ancien Big Boss de l’OL est revenu ce dimanche sur les sanctions de la DNCG. Et la gestion de son prédécesseur, Jean-Michel Aulas…

Remplacé en juin dernier par Michele Kang, John Textor s’est exprimé longuement sur les ondes de RMC au sujet de son départ de l’OL et il a défendu son mandat. « Le 20 mai, la DNCG nous donne son total feu vert en disant ‘John, tout va bien’. Les supporters peuvent m’en vouloir de ne pas avoir été bon un mois plus tard, mais il faut regarder ce qu’il s’est passé entre le 20 mai et le 24 juin. Le 20 mai, nous avons le feu vert. Nous n’avons fait qu’augmenter tous nos chiffres le mois suivant : nous avons rajouté 25 millions de cash supplémentaire, nous avons vendu Rayan Cherki pour 30 millions. Nous arrivons le 24 juin avec des chiffres encore meilleurs que le mois précédent. Il faut demander à la DNCG comment nous pouvons avoir le feu vert le 20 mai et être relégués le 24 juin », a-t-il glissé.

Textor aurait hérité de la mauvaise gestion d’Aulas à l’OL

Remonté par la décision du gendarme financier du football français qui a acté son éviction de la présidence de l’OL, Textor a ajouté : « Nous avons présenté à la DNCG, en mai et juin, un projet viable. Les supporters ne le savent pas. Tout ce qu’ils voient, c’est la relégation administrative, alors évidemment qu’ils sont en colère. Ce que j’ai dit, c’est que nous avions assez d’argent pour soutenir ce modèle, et c’est le cas. Nous avons perdu énormément d’argent sur la question des droits TV. Mais j’ai augmenté les revenus chaque année et ça les supporters ne le savent pas.»

Selon Textor, c’est Jean-Michel Aulas qui aurait commencé à creuser la tombe de l’OL, avant qu’il n’arrive en sauveur…. «L’interdiction de recrutement avait été décidée sur des chiffres de l’ancien propriétaire. J’ai dû composer avec ça. Devais-je laisser l’équipe être reléguée ou mettre davantage d’argent ? Dans le foot, vous ne pouvez pas simplement vous débarrasser des joueurs, vous ne pouvez pas arrêter de payer les joueurs, ils ont des contrats… Nos salaires ont augmenté à ce moment-là. Non seulement nous avons évité la relégation mais nous avons atteint la Ligue Europa». De là à penser que les supporters lyonnais vont maintenant le remercier…