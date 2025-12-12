À LA UNE DU 12 DéC 2025
OL Mercato : Fonseca sort l’artillerie lourde, Endrick appelé de toute urgence

Par William Tertrin - 12 Déc 2025, 17:47
L’Olympique Lyonnais change de dimension sur le mercato d’hiver : Paulo Fonseca accélère, avec Endrick en priorité absolue après le feu vert de la DNCG. L’OL rêve déjà de frapper fort et d’enflammer ses supporters.

Fin des plafonds DNCG : l’OL prêt à sortir l’artillerie lourde

La DNCG desserre enfin l’étau et offre à l’OL l’opportunité d’un mercato ambitieux. Sous l’impulsion de Michele Kang, la restructuration financière commence à porter ses fruits : la masse salariale reste encadrée, mais assez de marge se dégage pour recruter intelligemment. Résultat : Lyon retrouve crédibilité et puissance sur le marché français, prêt à agir avec rapidité et impact dès cet hiver.

Fonseca vise la relance, Endrick en tête de liste

À la tête du projet, Paulo Fonseca ne cache plus son impatience. L’entraîneur portugais compte profiter du mercato pour injecter de l’énergie et corriger les manques d’un effectif bousculé par les blessés et la CAN. Le nom d’Endrick circule avec insistance : jeune attaquant explosif, il incarne le renouveau offensif attendu d’urgence entre Rhône et Saône. Tout est mis en œuvre pour obtenir son arrivée et transformer l’OL dès janvier.

En conférence de presse, Fonseca a d’ailleurs sorti l’artillerie lourde en parlant du mercato : « Nous voulons récupérer nos joueurs blessés, mais nous travaillons aussi pour faire venir des joueurs. C’est un sentiment positif, car cela prouve que le club travaille bien pour en finir avec les difficultés. C’est un sentiment positif. Nous savons que nous avons besoin de plus de solutions pour l’avenir ».

Des renforts ciblés pour sécuriser la deuxième partie de saison

Le staff lyonnais se mobilise justement pour avoir ces solutions : en attaquant de pointe, Endrick est la priorité absolue, mais Lyon n’oublie pas de se renforcer à l’arrière. Un défenseur d’expérience est recherché pour solidifier la charnière, vital avec les départs de Niakhaté et Mata pour la CAN. L’effectif sera remanié avec des profils complémentaires, expérience et fougue réunies pour booster les ambitions lyonnaises dès la reprise.

Mercato : Lyon affiche un nouvel appétit

Avec la confiance retrouvée en interne et le cap d’un mercato activé, l’OL repart à la conquête d’un standing plus conforme à son histoire. Les supporters guettent déjà l’officialisation d’Endrick et d’autres recrues stratégiques. La seconde partie de saison s’annonce explosive : un OL revigoré, une ambition marquée par un mercato offensif, de nouveaux visages et la ferme intention de renverser la hiérarchie en Ligue 1 dès l’hiver, avec une belle épopée en Ligue Europa.

