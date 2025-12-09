OL Mercato : Endrick en a fini avec le Real Madrid, la date de son premier match à Lyon connue !

Expulsé lors du naufrage du Real Madrid face au Celta Vigo (0-2), Endrick a sans doute vécu son dernier match de Liga. L’OL est aux aguets.

La scène a fait le tour de l’Espagne en quelques minutes. Expulsé sans avoir disputé la moindre seconde lors du naufrage du Real Madrid face au Celta Vigo (0-2), Endrick a sans doute vécu son dernier match de Liga avant longtemps. Suspendu à coup sûr, et alors qu’il ne reste plus que deux journées avant la trêve, le prodige brésilien ne rejouera plus avec la Casa Blanca en 2024. Une situation qui précipite son départ… direction Lyon.

Premier match face à l’AS Monaco ?

Selon ESPN Brésil, Endrick prendra l’avion pour la France dès la fin du rassemblement madrilène. Le deal est clair : un prêt sans option d’achat, une partie du salaire prise en charge par l’OL, et une arrivée officialisée quelque part entre Noël et le Nouvel An. Paulo Fonseca pourra compter sur lui dès le 1er janvier, une date déjà cochée en rouge du côté de Décines. Mieux : le média brésilien affirme que son premier match sous le maillot lyonnais pourrait intervenir dès le 3 janvier face à l’AS Monaco, soit un choc XXL pour lancer son aventure en Ligue 1. Un calendrier idéal pour se relancer après des semaines compliquées à Madrid.

Le père d’Endrick au soutien

Du côté de la famille d’Endrick, le soutien est total. Son père, très présent sur les réseaux, a de nouveau dégainé un message fort sur Instagram après l’expulsion de son fils. « Qui s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé », a-t-il écrit, illustrant ses mots par une photo d’Endrick, seul, tête baissée sur le banc du Bernabeu. Un symbole. Le mois dernier, déjà, il lui rappelait sa force intérieure : « je sais, mon fils, combien d’efforts tu fournis, à quel point tu te consacres chaque minute. Tu es un gagnant, un guerrier. Ton étoile continuera de briller, malgré ceux qui tenteront de l’éteindre. Je crois que ton avenir est exactement là. » L’OL n’attend que ça, que son étoile brille.