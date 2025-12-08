OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 
OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Paulo Fonseca (OL)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Après la défaite face aux Merlus, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca s’est indigné de la performance de ses joueurs à Lorient ce dimanche (0-1). 

Coup de froid sur l’OL, piégé à Lorient et humilié par le coup de gueule cinglant de Paulo Fonseca. Ce revers relance les doutes autour des ambitions européennes lyonnaises. Au Moustoir, l’entraîneur portugais n’a pas mâché ses mots après un match où les absences mentales ont coûté cher. Dès le coup d’envoi, Lyon a laissé passer sa chance. « Sans engagement, sans agressivité, sans détermination… » Le constat du coach de l’OL claque comme une accusation après son retour sur le banc lyonnais suite à sa longue suspension. 

« Ce n’est pas la faute de l’arbitre, c’est la nôtre » 

« Ce n’est pas le meilleur retour. J’ai parlé avec les joueurs. Si on veut avoir de l’ambition, on ne peut pas faire une première période comme ça », lâche-t-il, visiblement agacé. On a joué à dix en seconde, on a créé des occasions. Mais je ne peux plus permettre de situation comme ça, c’est impossible pour moi de jouer cinq matchs à dix contre onze. En refusant de se cacher derrière l’arbitrage, Fonseca met tout le monde face aux exigences qu’il porte. « Aujourd’hui, ce n’est pas la faute de l’arbitre, c’est la nôtre. Il faut avoir la tête équilibrée pour comprendre qu’on ne peut pas avoir cette attitude. »

Fonseca fustige Maitland-Niles 

Le tournant est arrivé peu avant la mi-temps : Ainsley Maitland-Niles est expulsé pour un second jaune jugé sévère mais évitable, changeant radicalement le cours de la rencontre. Au lieu de mobiliser le groupe pour le surmonter, Lyon est resté sans réaction, symbole d’un collectif trop tendre. Pour Fonseca, il y a faute impardonnable sur le plan mental : « Un joueur averti ne peut pas prendre ce risque. Avec l’expérience d’Ainsley, nous ne pouvons pas avoir cette attitude. » Le coach pointe l’enjeu de maturité, un aspect clé pour avancer dans la hiérarchie.

L’OL ne maîtrise plus ses nerfs

Ce revers résonne comme une alerte pour une équipe de l’OL qui ne sait plus maîtriser ses nerfs. Irréprochable et jamais réduit à 10 en Ligue 1 la saison dernière, Lyon comptabilise déjà cinq cartons rouges lors de l’exercice 2025-2026. Avant l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles hier, Lyon avait reçu cinq cartons rouges depuis le début de la saison (Morton contre Rennes ; Abner Vinicius contre le Paris FC ; Hateboer contre Brest ; Tagliafico contre le PSG ; Maitland-Niles contre Lorient). Dans les cinq grands Championnats, seul Oviedo (Liga) fait mieux (six rouges reçus), alors que Lyon caracole en tête en Ligue 1. À 10 cette saison, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas remporté la moindre rencontre (2 nuls, 2 défaites).

