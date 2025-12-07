OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Voici la compo de l’OL pour affronter le FC Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OL se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour fermer la 15e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca, qui fait son grand retour au bord du terrain ! Coup d’envoi à 20h45 au stade du Moustoir.

La compo de l’OL

Greif – Mata, Niakhaté, Tagliafico – Maitland-Niles, Morton, De Carvalho, Abner – Šulc, Satriano, Tolisso (cap).