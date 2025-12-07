FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

William Tertrin
7 décembre 2025

Ce dimanche soir, l’OL a de nouveau chuté en Ligue 1 sur la pelouse de Lorient. Un but de Pablo Pagis à la 39e a suffi à noyer les Gones face aux Merlus, tout comme la prestation XXL d’Yvon Mvogo (5 arrêts). Retrouvez ci-dessous nos tops, flops et notes des Lyonnais.

LES TOPS

GREIF

Il tente de sortir sur le but de Pagis, mais le numéro 10 lorientais a été plus rapide. Quelques instants plus tôt, il aurait déjà pu se faire piéger sur son coup franc magistral, qui a terminé sur le poteau. Le Slovaque a quand même réalisé 5 arrêts, laissant son équipe dans le coup. En seconde période, il est encore sauvé par son poteau sur la frappe de Kouassi à la 85e. Heureusement pour lui que les Lorientais ont manqué de précision par moments, car d’autres tirs non cadrés étaient très chauds et auraient pu plier le match.

SULC

Juste après le coup franc sur le poteau de Pagis, il aurait pu donner l’avantage à son équipe grâce à un joli numéro, mais sa frappe du pied droit était repoussée par les pieds de Mvogo, impérial ce soir (5 arrêts). De Carvalho aurait pu en profiter ensuite, mais là aussi, Mvogo a remporté le duel.

MORTON

L’associer avec De Carvalho n’était pas du tout un cadeau pour l’Anglais. Il a dû jouer pour deux et tenir le milieu à lui tout seul, et il a fait ce qu’il a pu pour faire le job. Il était forcément soulagé lorsque Fonseca a procédé au changement à la pause.

LES FLOPS

MAITLAND-NILES

Un match catastrophique pour l’Anglais. Fautif sur Arsène Kouassi, il récolte un carton jaune à la 37e, et refait le coup sur le même joueur avec une grosse semelle à la 42e. Logiquement, l’arbitre a sorti un second jaune, synonyme d’exclusion. Que c’est bête…

MATA

Auteur d’une mauvaise première période, sa responsabilité est engagée sur le but de Pagis, qu’il laisse tranquillement partir dans son dos après une mauvaise anticipation. C’était quand même un peu mieux en seconde.

DE CARVALHO

Si Tyler Morton a plutôt été bon ce soir, son compère Mathys De Carvalho n’a pas du tout eu la même influence dans l’entrejeu. Il n’a rien apporté du tout, et on ne comprendrait pas vraiment que Fonseca s’obstine avec lui dans le futur. Le coach l’a d’ailleurs sorti à la mi-temps pour l’entrée d’Hateboer.

Les notes des Lyonnais

Greif (6) – Mata (4), Niakhaté (5), Tagliafico (4) – Maitland-Niles (2), Morton (5), De Carvalho (3), Abner (4) – Šulc (5), Satriano (5), Tolisso (4).

