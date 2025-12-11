À LA UNE DU 11 DéC 2025
[22:00]Real Madrid : un ancien coach du PSG prêt à tout pour remplacer Xabi Alonso ?
[21:30]Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !
[21:04]Ligue Europa : sale soirée pour l’OGC Nice et le LOSC !
[21:00]ASSE : Horneland fait une grande annonce sur l’avenir de son chouchou !
[20:50]FC Nantes – Angers SCO : le premier groupe de Kantari est tombé, il frappe fort d’entrée !
[20:40]OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !
[20:20]OL : Benzema ouvre la porte à un retour… en équipe de France !
[20:00]FC Nantes : les Canaris ont réservé un drôle d’accueil à Kantari !
[19:40]OM Mercato : un ancien flop de Longoria a deux cadors de Serie A à ses pieds !
[19:20]Real Madrid : Xabi Alonso jouera sa tête contre Alaves, Jürgen Klopp dans les starting blocks !
OL, OM : la DNCG a rendu son verdict, et c’est une grosse surprise !

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 20:40
💬 Commenter
Les dossiers de l’OM et de l’OL ont été tranchés par la DNCG ce jeudi.

Le passage en revue des comptes des clubs professionnels se poursuit et c’était au tour de l’OM et de l’OL de passer devant la DCNG. Comme prévu, l’OM s’en est tiré sans aucun problème, notamment grâce à l’argent récupéré de la Ligue des Champions.

Un moindre mal pour l’OL

Et la surprise, de taille, est venue de la décision de la DNCG pour l’OL et son prochain Mercato. En effet, le gendarme financier a simplement décidé d’encadrer la masse salariale de l’OL, qui avait échappé de peu à la relégation administrative en fin de saison dernière. Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et pour Michele Kang, qui voit sa gestion récompensée. « Pas de menace de relégation administrative en Ligue 2 ni d’encadrement d’indemnités de mutation donc, comme cela avait été le cas il y a un an et qui avait valu une conférence de plus d’une heure de John Textor pour se justifier que la DNCG n’avait toujours pas compris le principe de la multipropriété. L’OL est désormais loin de tout ça », se réjouit le site pro OL OlympiqueetLyonnais

