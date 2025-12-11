🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’OM et l’OL seraient prêts à tout pour s’offrir Nathan De Cat, le talent belge suivi par Aston Villa et d’autres cadors.

Le marché des transferts s’anime autour de Nathan De Cat. Le milieu d’Anderlecht, 20 ans, impressionne par sa maturité et son volume de jeu, et fait tourner toutes les têtes. Si Aston Villa, sous les ordres d’Unai Emery, le voit comme le parfait partenaire de Kamara, en France la bataille est déjà lancée entre Lyon et Marseille.

Selon les informations d’Ekrem Konur, les deux clubs français suivent le dossier de près et pourraient passer à l’action dès cet hiver. Sous contrat avec Anderlecht, De Cat est valorisé autour de 35 millions d’euros, un montant que l’OL et l’OM tenteraient de négocier à la baisse avec un package comprenant bonus et clauses de revente.

L’OM et l’OL s’arrachent De Cat

L’OM voit en lui un renfort idéal pour renforcer le milieu, apporter de la verticalité et épauler Kamara, déjà pilier de la récupération. De son côté, Lyon cherche à sécuriser un joueur capable d’élever le niveau de son entrejeu et de faire oublier les départs récents. Les deux clubs sont donc prêts à se livrer une véritable guerre pour s’attacher ce talent belge.

Mais la concurrence ne se limite pas à la France. Everton, Leeds, West Ham, Tottenham, Brighton, le Bayern et Dortmund suivent également Nathan De Cat. La décision finale pourrait dépendre du projet sportif présenté, du temps de jeu garanti et bien sûr du montant proposé. Cette bataille OL contre OM pour De Cat s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs du mercato hivernal. Un joueur capable de faire basculer l’aventure d’un club français pourrait bientôt avoir le choix entre plusieurs destinations, et chaque décision sera scrutée à la loupe.