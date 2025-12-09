Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : un coup de main involontaire de l’OM ?

Hier, le média espagnol spécialisé dans les transferts Fichajes a expliqué que le club saoudien de Neom serait prêt à signer un chèque de 100 M€ pour attirer Mason Greenwood. Si l’OM accepte le deal, cela pourrait avoir un impact direct sur la vie de l’OGC Nice ! Comment ? Manchester United doit récupérer 40% de la transaction. Cette manne pourrait lui servir à se renforcer, ce qui mécaniquement permettrait aux Red Devils de prêter des jeunes joueurs ou des recrues en échec au Gym. Vu la situation des Aiglons actuellement, ce ne serait pas du luxe !

TFC : les longues touches, une arme fatale qui va se démocratiser

Au micro de Ligue 1+, l’analyste vidéo du TFC, Aurélien Dubéarn, a expliqué que les longues touches, qui ont notamment permis aux Violets d’égaliser dans les arrêts de jeu à Marseille (2-2) il y a deux vendredis, allaient se répandre sur les terrains de l’élite : « Je pense que ça va arriver de plus en plus. C’est un moyen comme un autre d’apporter du danger. Les défenses sont de plus en plus préparées dans le jeu ouvert. Envoyer les touches dans le dernier tiers vers la surface de réparation, c’est comme un coup de pied arrêté maintenant, comme un corner. Ça nous donne beaucoup plus d’angle, il y a beaucoup plus de possibilités de chercher des situations. On l’a vu hier (vendredi, ndlr) avec Brest, ils gagnent le match comme ça face à Monaco. Il faut trouver des solutions pour créer du danger, essayer de marquer des buts ».

Paris FC : Arnault ne veut pas se faire pigeonner

Présent à la conférence de presse donnée pour l’agrandissement du centre d’entraînement, l’actionnaire majoritaire du Paris FC, Antoine Arnault, est revenu sur le mercato estival, qu’il juge bon : « On a toujours été très clairs et on n’a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée, ça aurait été un très mauvais message pour le club et on se serait fait pigeonner le reste du temps. On n’a pas fait d’erreurs et on va tenter de continuer comme ça, a défendu Antoine Arnault. Quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement et on passe à la suite. On est là pour le temps long. Le mercato d’hiver est aussi un mercato de belles opportunités, avec des prêts ».

FC Lorient : Pantaloni confiant pour le maintien

Olivier Pantaloni s’est montré satisfait du deuxième succès consécutif de son équipe ce dimanche contre l’OL en Ligue 1 (1-0). Après une période où les Merlus produisaient selon lui du jeu sans récolter de points, il a estimé que ses joueurs ont désormais trouvé l’intensité et l’engagement nécessaires pour se maintenir en fin de saison : « Quand l’état d’esprit est comme ça, que les joueurs sont à 1 000 %, ça se sent. On a retrouvé une solidité défensive. On est dans les clous pour le maintien, il va falloir chercher à engranger la semaine prochaine encore. »

AS Monaco : Pocognoli se moque du communiqué des supporters !

Capable de battre le PSG (1-0), puis de trébucher une semaine après à Brest (0-1), l’AS Monaco a une nouvelle fois confirmé son agaçante irrégularité en Ligue 1. Au lendemain de la défaite en Bretagne, les ultras monégasques ont d’ailleurs exprimé leur colère en réclamant le départ de Thiago Scuro. Un communiqué corrosif auquel Sébastien Pocognoli a répondu en conférence de presse : « On l’a tous lu ce communiqué ce matin. On a rencontré nos supporters avant le match de Brest, le dialogue était bon dans le soutien. Forcément, quand les résultats sont moins bons, il est normal d’avoir des mécontentements. Il faut vivre avec et rétablir la confiance. La seule manière de le faire, c’est de refaire de bonnes performances. On est capable de le faire. Demain, je pense que la meilleure réponse qu’on peut donner pour calmer, c’est de faire un bon match et d’amener des choses positives sur le terrain. »

OGC Nice : Haise a reçu une bonne nouvelle avant Lens

Selon Nice Matin, l’OGC Nice a reçu l’autorisation de libérer ses joueurs sélectionnés à la CAN au lendemain du match contre le RC Lens, lundi prochain. Enfin une bonne nouvelle pour Franck Haise dans la crise dans laquelle est plongé le Gym à l’heure actuelle…

Stade Rennais : plusieurs noms pour remplacer Blas

Pas forcément retenu au mercato hivernal, au même titre que Seko Fofana, Ludovic Blas pourrait voir sil herbe est plus verte loin du Stade Rennais. Si Ilan Kebbal est apprécié par le board du club breton, il ne serait pas le seul. Selon Jonathan, insider bien renseigné sur les arcanes du SRFC, plusieurs noms ont déjà fuité pour remplacer l’ancien Nantais. Pour l’heure, leur identité reste inconnue mais une liste existe déjà…