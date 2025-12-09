Stade Rennais Mercato : le favori désigné à la succession de Blas met un gros stop à Beye ! 
Stade Rennais Mercato : le favori désigné à la succession de Blas met un gros stop à Beye ! 

Bastien Aubert
9 décembre 2025

Six buts inscrits, quatre passes décisives, et une dynamique enthousiasmante : Ilan Kebbal symbolise la réussite du Paris FC pour sa première saison en Ligue 1. Le Stade Rennais, intéressé, devra patienter.

À 27 ans, Ilan Kebbal affiche une maturité rare. Son début de saison flamboyant en fait la révélation du Paris FC et attire les regards, notamment ceux de plusieurs équipes de Ligue 1 et de clubs étrangers. Le Stade Rennais, en particulier, s’est renseigné sur son profil dans le but de remplacer Ludovic Blas au mercato. Mais pour lui, pas question de céder à l’appel du mercato. « J’ai toujours dit que le Paris FC était spécial pour moi », confie-t-il sur RMC Sport, fidèle à l’esprit du club et à l’exigence de son coach Stéphane Gilli.

Kebbal, pilier du Paris FC et capitaine par intérim

Au-delà de ses statistiques, Kebbal a pris une place centrale dans le vestiaire parisien. Il n’hésite pas à endosser le rôle de capitaine en l’absence de Maxime Lopez, renforçant la cohésion et l’engagement collectif du groupe. Cette saison historique, il veut la vivre jusqu’au bout, en leader. Le tempérament du joueur rappelle l’attachement de certains cadres historiques, à l’image de l’actuel capitaine, dont les choix de carrière comme ceux évoqués dans l’analyse sur le duo Maxime Lopez et Roberto De Zerbi à l’OM font parfois débat. Mais Kebbal se démarque par sa fidélité assumée.

Objectif : réussir la première saison du club en Ligue 1

Plus qu’une performance individuelle ou un simple choix de carrière, la décision de Kebbal traduit l’envie de marquer l’histoire du club. « Je pense que je serai au Paris FC à 100 % ! » annonce-t-il, lucide sur l’importance de finir cette première saison de Ligue 1 sous les couleurs parisiennes. Si son avenir pourrait se jouer à l’été prochain, pour l’heure, tout est tourné vers la performance collective. L’attente grandit autour de son parcours et de celui du groupe, déjà mis en avant dans l’analyse du défi qui attend le Paris FC au Havre. Kebbal, lui, continue de rappeler ce qui le lie au club : une histoire de fidélité et de fierté, à écrire sur le terrain jusqu’à la dernière journée.

