Alors que l’on pensait que les discussions avaient débuté depuis longtemps entre l’OL et le Real Madrid au sujet d’Endrick, elles ne font que commercer…

Mercredi, Endrick était titulaire avec le Real Madrid pour le 16e de finale de Coupe du Roi sur le terrain de Talavera (3-2). Sa prestation a été bonne mais pas de nature à inciter la Maison Blanche à le conserver pour la deuxième partie de saison. De toute façon, ce n’est pas la volonté du joueur. Frustré par une saison et demie passée à cirer le banc, Endrick veut être prêté pour reprendre le fil de sa carrière. Et sa destination privilégiée est bien l’Olympique Lyonnais, comme annoncé depuis de nombreuses saisons. Mais contrairement à ce qu’on pouvait penser, les négociations entre clubs n’ont pas démarré en novembre. Elles viennent seulement de commencer et cela va entraîner un problème.

Il ne devrait pas jouer contre Monaco le 3

En effet, selon L’Equipe, même si un accord intervient rapidement, Endrick ne pourra être officiellement prêté à l’OL qu’à compter du 1er janvier. Ce sera trop court pour l’enregistrer auprès de la Ligue et faire en sorte qu’il soit autorisé à jouer contre Monaco deux jours plus tard. A moins d’un effort important de la LFP. Les relations entre le club rhodanien et l’instance se sont largement améliorées depuis que John Textor est parti donc un coup de pouce n’est pas exclu, surtout que voir un tel joueur en Ligue 1 est important pour l’exposition à travers la planète. Mais les autres clubs de l’élite pourraient voir d’un mauvais œil un coup de main à l’OL, qui a déjà eu quelques passe-droits les années passées, notamment vis-à-vis de la DNCG…

Le quotidien sportif précise que les discussions portent avant tout sur l’indemnité que percevra le Real Madrid pour le prêt de son joueur. Endrick touche 400.000€ par mois, beaucoup trop pour l’OL qui ne pourra prendre qu’une partie à sa charge. Mais à part ça, la volonté de l’attaquant brésilien est claire : il veut rejoindre Lyon et Paulo Fonseca, avec qui le contact est bien passé lors de leur premier échange en novembre.