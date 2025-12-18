En quête d’un défenseur pour janvier, l’OL aurait ciblé Alec Georgen (27 ans), latéral droit de Dunkerque formé au PSG.

Son plan financier validé par la DNCG, l’Olympique Lyonnais peut se lancer dans le mercato hivernal avec des objectifs bien arrêtés. Deux recrues devraient débarquer, l’une en attaque, l’autre en défense. Pour la première, c’est Endrick qui tient la corde. Bien qu’il ait été titularisé hier en 16es de finale de la Coupe du Roi contre Talavera (3-2), le Brésilien va bien quitter le Real Madrid cet hiver car son temps de jeu y est beaucoup trop faible. Pour ce qui est de la piste défensive, c’est Alec Georgen (27 ans) qui tient la corde, selon Foot Mercato.

Dunkerque ne veut pas s’en séparer

Formé au PSG, le latéral droit a bifurqué vers les Pays-Bas (Alkmaar) avant de faire ses débuts chez les professionnels. Il est ensuite passé par Avranches, Auxerre, Concarneau et Dunkerque, où il joue depuis 2024. Titulaire indiscutable dans le Nord, il a tapé dans l’œil de la direction lyonnaise, qui constate que Hans Hateboer, arrivé en provenance de Rennes mi-octobre, ne fait pas l’affaire. Cependant, Foot Mercato apporte deux bémols. Le premier, c’est que l’OL n’a pour le moment transmis aucune offre à Dunkerque pour un joueur coté 1 M€.

L’autre, c’est que l’USLD n’a aucune intention de vendre son joueur. Après un début de saison compliqué, consécutif au départ de Luis Castro, le club maritime a repris place dans le haut du classement. Il vise la montée, comme la saison dernière, et n’a pas l’intention de vendre ses meilleurs joueurs cet hiver. Il faudra donc une grosse offre de l’OL pour le faire changer d’avis. Mais les Gones en ont-ils les moyens ?