À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : une figure du club s’en est allée 

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 09:00
💬 Commenter
Michelle Kang (OL)
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Défenseur de l’OL entre 1966 et 1976, Bernard Lhomme est décédé à l’âge de 82 ans après n’avoir connu qu’un seul club en carrière.

C’est avec une immense tristesse que l’OL annonce le décès de Bernard « Pépé » Lhomme à l’âge de 82 ans. Défenseur emblématique du club entre 1966 et 1976, il n’avait connu qu’un seul maillot dans sa carrière : celui de l’Olympique Lyonnais. Fidèle parmi les fidèles, il totalise 295 matchs sous le maillot rhodanien et figure parmi les 20 joueurs les plus loyaux de l’histoire du club depuis 1950.

82 ans et un seul club en carrière

Le compte officiel @OL_HISTOIRE a relayé la nouvelle hier soir, ajoutant : « Nous devons vous annoncer, avec sa famille et une très grande tristesse, le décès de Bernard « Pépé » LHOMME, à l’âge de 82 ans. Pépé n’a eu qu’un club, l’OL : 295 matchs (1966/1976), 16ème joueur le + fidèle du club depuis 1950, vainqueur de la Coupe de France 1973. Hommage à suivre ».

Une Coupe de France en 1973

Figure emblématique des années 1970, Lhomme a notamment contribué à la victoire historique de l’OL en Coupe de France 1973, inscrivant son nom dans l’histoire du club pour toujours. Sa fidélité, son engagement et son professionnalisme restent un exemple pour toutes les générations de joueurs lyonnais à venir. L’Olympique Lyonnais et ses supporters lui rendent aujourd’hui un dernier hommage, célébrant la mémoire d’un véritable symbole du club.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot