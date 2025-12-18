🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Défenseur de l’OL entre 1966 et 1976, Bernard Lhomme est décédé à l’âge de 82 ans après n’avoir connu qu’un seul club en carrière.

C’est avec une immense tristesse que l’OL annonce le décès de Bernard « Pépé » Lhomme à l’âge de 82 ans. Défenseur emblématique du club entre 1966 et 1976, il n’avait connu qu’un seul maillot dans sa carrière : celui de l’Olympique Lyonnais. Fidèle parmi les fidèles, il totalise 295 matchs sous le maillot rhodanien et figure parmi les 20 joueurs les plus loyaux de l’histoire du club depuis 1950.

82 ans et un seul club en carrière

Le compte officiel @OL_HISTOIRE a relayé la nouvelle hier soir, ajoutant : « Nous devons vous annoncer, avec sa famille et une très grande tristesse, le décès de Bernard « Pépé » LHOMME, à l’âge de 82 ans. Pépé n’a eu qu’un club, l’OL : 295 matchs (1966/1976), 16ème joueur le + fidèle du club depuis 1950, vainqueur de la Coupe de France 1973. Hommage à suivre ».

Une Coupe de France en 1973

Figure emblématique des années 1970, Lhomme a notamment contribué à la victoire historique de l’OL en Coupe de France 1973, inscrivant son nom dans l’histoire du club pour toujours. Sa fidélité, son engagement et son professionnalisme restent un exemple pour toutes les générations de joueurs lyonnais à venir. L’Olympique Lyonnais et ses supporters lui rendent aujourd’hui un dernier hommage, célébrant la mémoire d’un véritable symbole du club.