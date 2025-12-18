À LA UNE DU 18 DéC 2025
[16:00]FC Barcelone : le Qatar parasite les retrouvailles Yamal – Messi
[15:38]ASSE : ça tourne à l’humiliation pour Wilfried Nancy au Celtic !
[15:00]OM INFO BUT! Mercato : le Stade Rennais surveille aussi El Karouani 
[14:40]PSG : Luis Enrique a émerveillé l’ASSE… qu’il a pourtant humiliée
[14:20]FC Barcelone Mercato : un renfort est imminent, Koundé menacé ? 
[13:52]FC Nantes, OL : les deux clubs le bec dans l’eau pour ce buteur bien connu au Stade Rennais !
[13:25]PSG Mercato : exit Vinicius, Luis Enrique exige cet autre crack du Real Madrid en janvier !
[13:01]OM Mercato : Longoria lâche un scoop sur l’avenir de Greenwood
[12:52]ASSE Mercato : le Paris FC insiste, Kilmer a pris une décision radicale avec Stassin ! 
[12:35]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes, OL : les deux clubs le bec dans l’eau pour ce buteur bien connu au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 13:52
💬 Commenter
Louis Munteanu (Cluj)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato d’hiver prend une tournure frustrante pour les supporters de l’OL et du FC Nantes : le dossier prioritaire de l’attaque vient, sauf rebondissement, de s’envoler pour l’Écosse. 

Coup de massue pour l’OL et le FC Nantes : Louis Munteanu file tout droit vers le Celtic Glasgow alors qu’il était tout en haut de la liste des deux clubs français ! Le mercato avait pourtant mis sous projecteur deux courtisans de taille sur la piste Munteanu. L’attaquant international roumain, 23 ans, possédait le profil parfait pour dynamiser les lignes offensives lyonnaises comme nantaises. Mais la belle promesse, déjà suivie par le Stade Rennais cet été, s’éloigne : TeamTalk affirme que Munteanu négocie déjà un futur en Écosse, sous les ordres de Wilfried Nancy au Celtic.

C’est donc la déception qui domine du côté du Groupama Stadium et de la Beaujoire. L’incapacité des dirigeants à accélérer sur ce coup prioritaire s’explique aussi par la forte concurrence des championnats étrangers en période hivernale. Un revers d’autant plus amer que, pour les supporters, Munteanu incarnait logiquement l’impact tant recherché.

Le point sur les arrivées : Endrick à Lyon, Machado à Nantes

Pourtant, les deux clubs n’ont pas chômé sur d’autres dossiers. Du côté de Lyon, la signature du phénomène brésilien Endrick, prêté par le Real Madrid, génère de grandes attentes. À seulement 19 ans, il arrive avec l’étiquette de talent mondial, prêt à s’aguerrir dans un championnat exigeant. S’il n’a pas encore eu l’occasion de briller en Liga, ses débuts sont attendus de pied ferme chez les Gones, impatients de tourner la page après ce raté sur Munteanu.

Côté FC Nantes, la priorité reste le maintien. Pour cela, le club a sécurisé la venue de Deiver Machado, arrière gauche d’expérience venu de Lens. Son adaptation rapide est essentielle à la stabilité des Canaris. L’arrivée de profils expérimentés est assumée, et le nom de Rémy Cabella circule toujours pour renforcer l’entrejeu. Pour les fans nantais, la question de l’intégration de Machado suscite déjà des débats, notamment après ses débuts compliqués au FCN

Quels plans B pour l’OL et le FCN après l’échec Munteanu ?

Ce retrait du dossier Munteanu rebat les cartes. Pour l’OL comme pour le FC Nantes, la marge de manœuvre se réduit à mesure que la fenêtre de transferts avance. Fonseca et Kita doivent trouver de nouvelles pistes, probablement moins clinquantes mais vitales pour leurs enjeux respectifs : une Olympique Lyonnais qui vise la remontée en championnat, un FC Nantes dont la priorité absolue demeure le maintien. À Lyon, l’espoir reste permis de voir Endrick être LE facteur X de cette deuxième partie de saison. La cellule de recrutement continue toutefois de scruter les profils disponibles pour ne pas manquer d’alternatives offensives.

Le FC Nantes, de son côté, accélère la quête de joueurs aguerris, misant sur l’expérience pour éviter une descente douloureuse. La capacité du club à attirer des joueurs prêts à relever le défi maintient la tension jusqu’aux dernières heures du mercato. 

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot