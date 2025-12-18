La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le mercato d’hiver prend une tournure frustrante pour les supporters de l’OL et du FC Nantes : le dossier prioritaire de l’attaque vient, sauf rebondissement, de s’envoler pour l’Écosse.

Coup de massue pour l’OL et le FC Nantes : Louis Munteanu file tout droit vers le Celtic Glasgow alors qu’il était tout en haut de la liste des deux clubs français ! Le mercato avait pourtant mis sous projecteur deux courtisans de taille sur la piste Munteanu. L’attaquant international roumain, 23 ans, possédait le profil parfait pour dynamiser les lignes offensives lyonnaises comme nantaises. Mais la belle promesse, déjà suivie par le Stade Rennais cet été, s’éloigne : TeamTalk affirme que Munteanu négocie déjà un futur en Écosse, sous les ordres de Wilfried Nancy au Celtic.

C’est donc la déception qui domine du côté du Groupama Stadium et de la Beaujoire. L’incapacité des dirigeants à accélérer sur ce coup prioritaire s’explique aussi par la forte concurrence des championnats étrangers en période hivernale. Un revers d’autant plus amer que, pour les supporters, Munteanu incarnait logiquement l’impact tant recherché.

Le point sur les arrivées : Endrick à Lyon, Machado à Nantes

Pourtant, les deux clubs n’ont pas chômé sur d’autres dossiers. Du côté de Lyon, la signature du phénomène brésilien Endrick, prêté par le Real Madrid, génère de grandes attentes. À seulement 19 ans, il arrive avec l’étiquette de talent mondial, prêt à s’aguerrir dans un championnat exigeant. S’il n’a pas encore eu l’occasion de briller en Liga, ses débuts sont attendus de pied ferme chez les Gones, impatients de tourner la page après ce raté sur Munteanu.

Côté FC Nantes, la priorité reste le maintien. Pour cela, le club a sécurisé la venue de Deiver Machado, arrière gauche d’expérience venu de Lens. Son adaptation rapide est essentielle à la stabilité des Canaris. L’arrivée de profils expérimentés est assumée, et le nom de Rémy Cabella circule toujours pour renforcer l’entrejeu. Pour les fans nantais, la question de l’intégration de Machado suscite déjà des débats, notamment après ses débuts compliqués au FCN.

Quels plans B pour l’OL et le FCN après l’échec Munteanu ?

Ce retrait du dossier Munteanu rebat les cartes. Pour l’OL comme pour le FC Nantes, la marge de manœuvre se réduit à mesure que la fenêtre de transferts avance. Fonseca et Kita doivent trouver de nouvelles pistes, probablement moins clinquantes mais vitales pour leurs enjeux respectifs : une Olympique Lyonnais qui vise la remontée en championnat, un FC Nantes dont la priorité absolue demeure le maintien. À Lyon, l’espoir reste permis de voir Endrick être LE facteur X de cette deuxième partie de saison. La cellule de recrutement continue toutefois de scruter les profils disponibles pour ne pas manquer d’alternatives offensives.

Le FC Nantes, de son côté, accélère la quête de joueurs aguerris, misant sur l’expérience pour éviter une descente douloureuse. La capacité du club à attirer des joueurs prêts à relever le défi maintient la tension jusqu’aux dernières heures du mercato.