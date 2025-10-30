Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !
William Tertrin
30 octobre 2025

Attraction du mercato hivernal avant même son ouverture, Endrick est déjà très courtisé. Le Real Madrid croule sous les intérêts, dont celui de l’OL, mais aussi d’un club anglais.

Le Real Madrid et Endrick envisagent une séparation temporaire en janvier afin qu’il puisse accumuler du temps de jeu. Malgré la confiance que le club madrilène place en lui à long terme, la forte concurrence en attaque — notamment avec Kylian Mbappé et Gonzalo García — réduit considérablement ses perspectives de minutes cette saison. Après un échange franc avec Xabi Alonso, tous ont convenu qu’un prêt jusqu’à la fin de la saison serait la meilleure option.

Un montage très audacieux pour Endrick

Plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés. En France, l’Olympique Lyonnais a pris une longueur d’avance : des discussions sont en cours et le club a présenté un projet jugé séduisant pour le joueur, selon Fabrizio Romano.

Du côté de l’Angleterre, Manchester United aurait envisagé un montage assez audacieux pour s’offrir l’attaquant brésilien. En effet, selon Defensa Central, l’actuel 6e de Premier League aurait pensé à un échange croisé entre Endrick et Kobbie Mainoo, jeune milieu surveillé par Madrid. Toutefois, cette idée semble désormais écartée, le Real n’étant pas intéressé pour le moment.

Reste à voir où Endrick rebondira, lui qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison.

MercatoOLReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !
Mercato...

Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Par William Tertrin
Luis Enrique (PSG)
FC Barcelone...

Le PSG et Luis Enrique veulent s’offrir une star du FC Barcelone à prix cassé !

Par William Tertrin
ASSE : un gros casse-tête s’annonce pour Eirik Horneland
ASSE...

ASSE : un gros casse-tête s’annonce pour Eirik Horneland

Par William Tertrin
OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015
Ligue 1...

OM : l’aveu surprenant de Valbuena sur son accueil cauchemardesque à Marseille en 2015

Par William Tertrin
Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite
Compétitions...

Lionel Messi s’est fait sévèrement recaler par l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio ouvre le dossier Arnaud Bodart après la déroute à Nice

Par William Tertrin
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Vinicius s’est excusé… mais Xabi Alonso ne lui a fait aucun cadeau

Par William Tertrin
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone touche au but pour le remplaçant de Robert Lewandowski !

Par William Tertrin
ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !
ASSE...

ASSE INFO BUT! : Tanenbaum va lâcher ses autres clubs, Kilmer Sport prêt à frapper fort cet hiver !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : Michele Kang a vendu la mèche pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin
L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers
Ligue 1...

L’OM sort du silence après le malaise de Bilal Nadir face à Angers

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : les détails de l’incident qui a poussé Lamine Yamal à tout quitter

Par William Tertrin
Patrick Guillou soutient l'ASSE
ASSE...

ASSE : Patrick Guillou dévoile les secrets de la claque infligée à Pau

Par William Tertrin
PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué
Ligue 1...

PSG : plus dure est la rechute pour Désiré Doué

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye répond à l’annonce d’Arnaud Pouille et se justifie pour Fofana et Blas

Par William Tertrin
FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !
FC Nantes...

FC Nantes – Monaco (3-5) : Castro désigne le meilleur joueur du match… et il est Nantais !

Par William Tertrin
OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers
Ligue 1...

OM : De Zerbi a mis un gros coup de pression à ses joueurs après Angers

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a vécu un match « atroce » à Metz

Par William Tertrin
ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !
ASSE...

ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la carrière de Lamine Yamal est-elle en danger ? 

Par Bastien Aubert
Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !
Ligue 1...

Stade Rennais : Pouille fait une grande annonce sur l’avenir d’Habib Beye !

Par Laurent Hess
FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi
AS Monaco...

FC Nantes – AS Monaco : les Canaris plombés par leur défense, Guirassy n’a pas suffi

Par Laurent Hess
OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers
Angers SCO...

OM : Robinio Vaz en cache misère, De Zerbi n’en sort pas grandi… les Tops et les Flops du match nul contre Angers

Par Laurent Hess
Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !
Angers SCO...

Ligue 1 : l’OM et l’OL ont craqué complet !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet