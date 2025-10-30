Real Madrid Mercato : un géant anglais entre dans la course pour Endrick et défie l’OL !

Attraction du mercato hivernal avant même son ouverture, Endrick est déjà très courtisé. Le Real Madrid croule sous les intérêts, dont celui de l’OL, mais aussi d’un club anglais.

Le Real Madrid et Endrick envisagent une séparation temporaire en janvier afin qu’il puisse accumuler du temps de jeu. Malgré la confiance que le club madrilène place en lui à long terme, la forte concurrence en attaque — notamment avec Kylian Mbappé et Gonzalo García — réduit considérablement ses perspectives de minutes cette saison. Après un échange franc avec Xabi Alonso, tous ont convenu qu’un prêt jusqu’à la fin de la saison serait la meilleure option.

Un montage très audacieux pour Endrick

Plusieurs clubs européens se sont déjà positionnés. En France, l’Olympique Lyonnais a pris une longueur d’avance : des discussions sont en cours et le club a présenté un projet jugé séduisant pour le joueur, selon Fabrizio Romano.

Du côté de l’Angleterre, Manchester United aurait envisagé un montage assez audacieux pour s’offrir l’attaquant brésilien. En effet, selon Defensa Central, l’actuel 6e de Premier League aurait pensé à un échange croisé entre Endrick et Kobbie Mainoo, jeune milieu surveillé par Madrid. Toutefois, cette idée semble désormais écartée, le Real n’étant pas intéressé pour le moment.

Reste à voir où Endrick rebondira, lui qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison.