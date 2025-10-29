On sait désormais quel montant attend le Real pour laisser filer Endrick au Mercato…

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick espère quitter le club merengue cet hiver via un prêt et l’OM ferait partie des clubs chauds pour l’accueillir, au même titre que de nombreuses autres formations, dont l’AS Monaco, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, le FC Séville, Benfica, Bologne, le PSV, l’Ajax ou encore Palmeiras. Et selon Diario AS, son agence a commencé à étudier les offres de prêt. Si Xabi Alonso rechigne toujours à le faire jouer, il demandera à partir afin de maximiser ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026.

Mise à prix pour Endrick : 4,5 M€

AS estime qu’il faudrait débourser environ 4,5 millions d’euros pour accueillir Endrick dans le cadre d’un prêt d’une demi-saison. Le Real Madrid a en effet versé 35 millions d’euros de transfert pour six ans, soit environ 6 millions par saison, ce qui représente 3 millions pour six mois. Auxquels il convient d’ajouter la moitié de son salaire actuel (1,5 million d’euros).