OL, OM, Stade Rennais Mercato : la réponse cinglante d’Angers pour Abdelli

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 15:26
Himad Abdelli (Angers SCO)

Himad Abdelli (Angers SCO) ne serait en réalité pas tout proche de rallier l’OL cet hiver.

En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, Himad Abdelli est l’une des belles pioches à aller chercher pour un club sur le marché des transferts. Auteur d’une première partie de saison solide avec le SCO, le milieu de terrain algérien serait dans le viseur de plusieurs cadors de Ligue 1, dont l‘Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille ou encore le Stade Rennais.

Angers veut garder Abdelli jusqu’à l’été prochain

Si le journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, a annoncé ce dimanche soir qu’Himad Abdelli serait tout proche de rejoindre l’OL cet hiver pour un peu plus d’1 million d’euros, Mohamed Toubache-Ter n’a pas le même son de cloche dans ce dossier. D’après l’insider, le club angevin ne compterait pas se séparer de l’ancien Havrais durant le mercato hivernal et préférerait le vendre gratuitement l’été prochain. « Angers veut absolument conserver Himad Abdelli… préférant avoir 0 euros en juin prochain mais se maintenir largement en Ligue 1. Le 1 millions d’euros a fait sourire en Anjou… surtout que la Can 2025 pourra réveiller certains clubs si le concerné joue », a expliqué Mohamed Toubache-Ter sur X. Les courtisans que sont l’OL, l’OM ou Rennes sont donc prévenus, il faudra débourser beaucoup plus d’1 million d’euros pour convaincre Angers de lâcher Himad Abdelli cet hiver.

