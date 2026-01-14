À LA UNE DU 14 JAN 2026
FC Nantes INFO BUT! : une piste tombe à l’eau en défense

Par Bastien Aubert - 14 Jan 2026, 13:19
💬 Commenter
Samuel Kotto
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Nantes continue de prospecter sur ce mercato hivernal pour dénicher la perle rare en défense centrale.

Le FC Nantes cible toujours la perle rare en défense. Si Ahmed Kantari sait qu’Ibrahima Sissoko peut dépanner dans l’axe, un renfort pourrait débarquer à la Jonelière dans les prochains jours. Les discussions avancent, les profils sont étudiés et le FCN garde le pied sur l’accélérateur pour tenter de sécuriser rapidement un renfort dans ce secteur.

La rumeur Samuel Kotto refroidie

En revanche, une rumeur vient de s’éteindre. Selon nos informations, Samuel Kotto ne sera pas le futur patron de la défense du FC Nantes. Le nom du robuste stoppeur camerounais (1,90 m), actuellement à La Gantoise, a récemment circulé, notamment en Italie. Une rumeur rapidement relayée mais largement surévaluée. En interne, le message est clair : cette piste n’est « pas sérieuse ».

Le temps presse-t-il au FC Nantes ?

Le dossier a été éventé en fin de semaine dernière mais il ne correspond ni aux priorités actuelles ni à l’état réel des discussions côté nantais. Conséquence directe : le FC Nantes perd une option potentielle en défense mais la nécessité de recruter reste totale. Le mercato est encore long mais le temps presse. En interne, que les supporters des Canaris se rassurent, on en est bien conscient.

Bastien Aubert

FC Nantes

