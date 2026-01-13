À LA UNE DU 13 JAN 2026
[21:38]OM Mercato : après Hojbjerg, la Juventus parasite un autre dossier marseillais
[21:09]FC Nantes : un stage programmé après le Paris FC
[20:48]RC Lens : Sage s’enflamme pour le choc des leaders en Coupe de France
[20:34]ASSE Mercato : un départ acté !
[20:26]OM : le onze olympien pour défier Bayeux en Coupe de France
[20:14]Le tirage des 8es de finale de la Coupe de France est connu
[19:38]RC Lens Mercato : l’OM lorgne un titulaire sang et or !
[19:21]FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba
[19:01]OM Mercato : la liste des courtisans à Bakola a fuité, il y a du lourd… dont le PSG ?
[18:36]Real Madrid : le FC Barcelone doublement responsable du renvoi de Xabi Alonso !
FC Nantes Mercato : une bonne et une mauvaise nouvelle dans le dossier Kaba

Par Raphaël Nouet - 13 Jan 2026, 19:21
💬 Commenter
Mohamed Kaba en action sous le maillot de Lecce.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Pisté par le FC Nantes, le milieu de Lecce Mohamed Kaba a vu un potentiel remplaçant arriver dans le club des Pouilles. Mais il a été convoqué pour le match contre l’Inter Milan demain.

Plus tôt dans la journée, Bastien Aubert a révélé que Mohamed Kaba avait donné son feu vert à un départ au FC Nantes cet été. Transféré de Valenciennes à Lecce à l’été 2023, le milieu de terrain de 24 ans verrait d’un bon œil un retour en France, surtout qu’il retrouverait Ahmed Kantari chez les Canaris. L’arrivée d’Ibrahima Sissoko, qui évolue au même poste, ne serait pas rédhibitoire car l’ancien joueur de Bochum peut également évoluer en défense centrale.

Lecce a officialisé l’arrivée de son remplaçant

Mais ce mardi, deux nouvelles contradictoires concernant Mohamed Kaba sont sorties. La première, plutôt positive pour le FC Nantes, c’est que Lecce a officiellement recruté son remplaçant. Il s’agit d’Oumar Ngom (21 ans), Franco-Mauritanien débarqué de l’Estrela Amadora. La deuxième, plus négative, c’est que Kaba a été convoqué par Eusebio Di Francesco pour le match en retard contre l’Inter Milan demain. Les choses pourraient d’ailleurs bouger à Lecce, qui a perdu trois de ses quatre derniers matches…

Mohamed Kaba a été titularisé lors des cinq derniers matches de Lecce, après une première partie de saison passée sur le banc. Son arrivée serait une très bonne chose pour le FC Nantes mais le club italien n’a pas encore fait une croix dessus.

