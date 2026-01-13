La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pisté par le FC Nantes, le milieu de Lecce Mohamed Kaba a vu un potentiel remplaçant arriver dans le club des Pouilles. Mais il a été convoqué pour le match contre l’Inter Milan demain.

Plus tôt dans la journée, Bastien Aubert a révélé que Mohamed Kaba avait donné son feu vert à un départ au FC Nantes cet été. Transféré de Valenciennes à Lecce à l’été 2023, le milieu de terrain de 24 ans verrait d’un bon œil un retour en France, surtout qu’il retrouverait Ahmed Kantari chez les Canaris. L’arrivée d’Ibrahima Sissoko, qui évolue au même poste, ne serait pas rédhibitoire car l’ancien joueur de Bochum peut également évoluer en défense centrale.

Lecce a officialisé l’arrivée de son remplaçant

Mais ce mardi, deux nouvelles contradictoires concernant Mohamed Kaba sont sorties. La première, plutôt positive pour le FC Nantes, c’est que Lecce a officiellement recruté son remplaçant. Il s’agit d’Oumar Ngom (21 ans), Franco-Mauritanien débarqué de l’Estrela Amadora. La deuxième, plus négative, c’est que Kaba a été convoqué par Eusebio Di Francesco pour le match en retard contre l’Inter Milan demain. Les choses pourraient d’ailleurs bouger à Lecce, qui a perdu trois de ses quatre derniers matches…

Mohamed Kaba a été titularisé lors des cinq derniers matches de Lecce, après une première partie de saison passée sur le banc. Son arrivée serait une très bonne chose pour le FC Nantes mais le club italien n’a pas encore fait une croix dessus.