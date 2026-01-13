La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après avoir bouclé les arrivées de Rémy Cabella et d’Ibrahima Sissoko, le FC Nantes passe à la vitesse supérieure au mercato hivernal. Selon Nicolo Schira, le club dirigé par Waldemar Kita discute activement avec Lecce pour s’attacher les services de Mohamed Kaba, milieu défensif box-to-box de 24 ans.

Une option d’achat en cas de maintien en L1 ?

Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait aux Canaris de sécuriser le joueur rapidement tout en restant prudents financièrement. L’achat deviendrait automatique si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, offrant ainsi une sécurité pour le club italien et une perspective à long terme pour le FC Nantes.

Kaba, qui a déjà côtoyé Ahmed Kantari à Valenciennes dans le passé, apporterait sa puissance physique, sa capacité de récupération et sa polyvalence au milieu de terrain du FC Nantes, un secteur clé où l’équipe souhaite consolider sa structure pour la seconde partie de saison. La finalisation du dossier pourrait intervenir ces prochains jours, permettant aux Canaris de poursuivre leur mercato sur une dynamique positive.