À LA UNE DU 13 JAN 2026
[17:04]FC Barcelone Mercato : c’est officiel pour Cancelo !
[16:55]ASSE : petite alerte pour un cadre des Verts
[16:34]OM Mercato : coup dur dans le dossier Hadj Moussa !
[16:17]Real Madrid : Arbeloa commence par flatter ses stars, une tout particulièrement
[16:00]FC Nantes Mercato : Sissoko a signé, un chouchou des supporters parti pour en faire les frais !
[15:30]OM Mercato : Benatia veut boucler 3 recrues grâce au jackpot Vaz !
[15:00]Mercato : la nouvelle star russe déterre la hache de guerre entre le PSG et le FC Barcelone 
[14:30]ASSE : des bonnes nouvelles en cascade avant Clermont ! 
[14:00]FC Barcelone : choqué par Xabi Alonso, Deco vend la mèche pour l’avenir de Flick ! 
[13:35]FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Sissoko, une nouvelle recrue se rapproche de Nantes ! 

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 13:35
💬 Commenter
Mohamed Kaba (Lecce)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Après avoir attiré Rémy Cabella et Ibrahima Sissoko, le FC Nantes avance à grands pas vers une nouvelle recrue au mercato hivernal : Mohamed Kaba (Lecce, 24 ans).

Après avoir bouclé les arrivées de Rémy Cabella et d’Ibrahima Sissoko, le FC Nantes passe à la vitesse supérieure au mercato hivernal. Selon Nicolo Schira, le club dirigé par Waldemar Kita discute activement avec Lecce pour s’attacher les services de Mohamed Kaba, milieu défensif box-to-box de 24 ans.

Une option d’achat en cas de maintien en L1 ?

Les discussions portent sur un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait aux Canaris de sécuriser le joueur rapidement tout en restant prudents financièrement. L’achat deviendrait automatique si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, offrant ainsi une sécurité pour le club italien et une perspective à long terme pour le FC Nantes.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Kantari sait comment utiliser Kaba

Kaba, qui a déjà côtoyé Ahmed Kantari à Valenciennes dans le passé, apporterait sa puissance physique, sa capacité de récupération et sa polyvalence au milieu de terrain du FC Nantes, un secteur clé où l’équipe souhaite consolider sa structure pour la seconde partie de saison. La finalisation du dossier pourrait intervenir ces prochains jours, permettant aux Canaris de poursuivre leur mercato sur une dynamique positive.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot