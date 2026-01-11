L’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, assure avoir vu de bonnes choses contre l’OGC Nice, malgré l’élimination de la Coupe de France (1-1, 3 t.a.b. à 5).

La Coupe de France, c’est déjà fini pour le FC Nantes ! Les Canaris vont pouvoir se concentrer sur l’opération maintien, totalement relancée après leur victoire à Marseille (2-0) il y a une semaine. Pour la réception de Nice ce dimanche, Ahmed Kantari avait fait le choix de changer de système et d’hommes par rapport au succès au Vélodrome. Ça n’a pas fonctionné mais l’entraîneur des Canaris assure n’avoir pas de regret et avoir même vu des choses positives. L’entraîneur du FC Nantes a justifié ses changements par la volonté de concerner tout son groupe.

« C’est tout un groupe qui doit être soudé pour aller décrocher des victoires »

« C’est une grosse déception car on joue la Coupe de France pour se qualifier. Après, dans le contenu, je veux inciter les joueurs à continuer dans ce sens. Dès qu’ils se libèrent un peu plus, notamment les jeunes, ils sont plus entreprenants et posent des soucis à l’adversaire. Ils doivent s’engager encore plus, comme ils l’ont fait en deuxième. Mes changements ? Je ne suis pas fixé sur un système, les joueurs ont cette capacité à s’adapter selon les disponibilités et l’adversaire. Ensuite, dans cette mission commando, on ira la chercher avec tout l’effectif. C’est tout un groupe qui doit être soudé pour aller décrocher des victoires. Ça travaille bien à l’entraînement, l’idée était de construire ce match. »

« J’ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. On a été plus agressif. Il ne fallait pas hésiter à aller les chercher, au milieu notamment, pour ne pas leur laisser le temps d’installer leur jeu. On a été mieux dans ce domaine, avec aussi plus de courses dans la verticalité. En première, j’ai trouvé qu’on n’attaquait pas assez cette profondeur. On était tout le temps à demander le ballon dans les pieds. Certes, cela nous donnait une possession, mais ça restait stérile. On a les joueurs et les capacités pour aller davantage dans la percussion. »