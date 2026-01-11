À LA UNE DU 11 JAN 2026
[22:59]LOSC – OL : Endrick marque un but et les esprits, les Gones qualifiés
[22:30]OM Mercato : un 2e club espagnol sur Maupay, Abdelli en approche ?
[22:16]FC Nantes : Kantari a vu du positif contre Nice et justifie sa rotation
[22:04]Le FC Barcelone domine le Real Madrid, Raphinha éclipse Vinicius Jr
[21:44]PSG Mercato : l’entourage de Dembélé lâche ses vérités sur sa prolongation
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
FC Nantes : Kantari a vu du positif contre Nice et justifie sa rotation

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 22:16
Ahmed Kantari donnant des consignes lors du match entre le FC Nantes et l'OGC Nice.
L’entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, assure avoir vu de bonnes choses contre l’OGC Nice, malgré l’élimination de la Coupe de France (1-1, 3 t.a.b. à 5).

La Coupe de France, c’est déjà fini pour le FC Nantes ! Les Canaris vont pouvoir se concentrer sur l’opération maintien, totalement relancée après leur victoire à Marseille (2-0) il y a une semaine. Pour la réception de Nice ce dimanche, Ahmed Kantari avait fait le choix de changer de système et d’hommes par rapport au succès au Vélodrome. Ça n’a pas fonctionné mais l’entraîneur des Canaris assure n’avoir pas de regret et avoir même vu des choses positives. L’entraîneur du FC Nantes a justifié ses changements par la volonté de concerner tout son groupe.

« C’est tout un groupe qui doit être soudé pour aller décrocher des victoires »

« C’est une grosse déception car on joue la Coupe de France pour se qualifier. Après, dans le contenu, je veux inciter les joueurs à continuer dans ce sens. Dès qu’ils se libèrent un peu plus, notamment les jeunes, ils sont plus entreprenants et posent des soucis à l’adversaire. Ils doivent s’engager encore plus, comme ils l’ont fait en deuxième. Mes changements ? Je ne suis pas fixé sur un système, les joueurs ont cette capacité à s’adapter selon les disponibilités et l’adversaire. Ensuite, dans cette mission commando, on ira la chercher avec tout l’effectif. C’est tout un groupe qui doit être soudé pour aller décrocher des victoires. Ça travaille bien à l’entraînement, l’idée était de construire ce match. »

« J’ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. On a été plus agressif. Il ne fallait pas hésiter à aller les chercher, au milieu notamment, pour ne pas leur laisser le temps d’installer leur jeu. On a été mieux dans ce domaine, avec aussi plus de courses dans la verticalité. En première, j’ai trouvé qu’on n’attaquait pas assez cette profondeur. On était tout le temps à demander le ballon dans les pieds. Certes, cela nous donnait une possession, mais ça restait stérile. On a les joueurs et les capacités pour aller davantage dans la percussion. »

