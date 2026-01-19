À LA UNE DU 19 JAN 2026
[09:16]Revue de presse espagnole : Flick dénonce un scandale arbitral au FC Barcelone, ça bouge encore au Real Madrid ! 
[08:48]OL Mercato : Fonseca attend du renfort, un nouveau 9 sur les rangs ! 
[08:12]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Sylla (RC Strasbourg) a donné sa réponse aux Kita, une nouvelle recrue déjà à Nantes ?
[08:00]CAN 2025 – VIDEO : Regragui et Thiaw ont failli en venir aux mains
[07:45]OM, PSG, RC Lens, OL, : ils sont dans l’équipe type de la 18e journée de L1
[07:22]ASSE : un renfort totalement inédit a signé chez les Verts jusqu’en juin !
[07:00]PSG Mercato : après Dro, Paris va frapper un énorme coup de dernière minute cet hiver ! 
[06:00]ASSE : poussé à démissionner, Horneland a trouvé un allié de taille dans son vestiaire
[05:00]FC Nantes Mercato : la piste Aboukhlal définitivement enterrée à cause d’un gros coup dur ?
[23:30]FC Barcelone : le Barça piégé par la Real Sociedad, ça fait les affaires du RC Lens !
FC Nantes Mercato INFO BUT! : Sylla (RC Strasbourg) a donné sa réponse aux Kita, une nouvelle recrue déjà à Nantes ?

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 08:12
💬 Commenter
Abakar Sylla (RC Strasbourg)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers du FC Nantes au Mercato hivernal, Abakar Sylla (RC Strasbourg, 23 ans) a une priorité pour son avenir.

Désireux de se renforcer en défense durant ce mercato hivernal, le FC Nantes s’est bien penché sur le profil d’Abakar Sylla. Mais selon nos informations, le défenseur central du RC Strasbourg a déjà tranché pour la suite de sa carrière. Courtisé par les Canaris, Sylla ne souhaite pas rejoindre le FC Nantes. Le joueur de 23 ans privilégie un départ vers l’Italie. Une décision forte, alors que les Canaris espéraient avancer sur ce dossier dans les prochains jours.

Sylla pas chaud pour le FC Nantes ?

Arrivé à Strasbourg à l’été 2023 en provenance du Club Bruges pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros bonus compris, Sylla n’a pas encore totalement trouvé sa place en Alsace. En manque de continuité et de repères, le défenseur central gauche reste toutefois relativement bien coté sur le marché des transferts, notamment à l’étranger. En Italie, justement, Parme serait récemment entré en contact avec l’entourage du joueur en vue d’une arrivée dès cet hiver.

Parme s’est renseigné, Youssef déjà à Nantes ?

De son côté, le RC Strasbourg ne fermerait pas la porte à un départ sous la forme d’un prêt, même si le club alsacien privilégierait idéalement une solution en Ligue 1. Sous ce prisme, le FC Nantes resterait donc une option dans l’absolu. Reste désormais à savoir si une ouverture italienne pourra satisfaire toutes les parties. Par ailleurs, le média tunisien La Presse annonce qu’Ali Youssef s’est rendu en France samedi soir pour passer la visite médicale et signer officiellement un contrat jusqu’au 30 juin 2028 avec le FC Nantes. Une information que nous ne sommes pas en mesure de confirmer ce lundi matin.

