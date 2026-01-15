FC Nantes : les Canaris ont trouvé leur sauveur, les supporters commençaient à désespérer

Petit événement à la Beaujoire : le FC Nantes tient enfin son gardien sauveur sur pénalty. Dimanche dernier, dans un match électrique de Coupe de France face à Nice (perdu aux tirs au but), Patrik Carlgren a stoppé un tir au but – une prouesse que les supporters attendaient depuis près de quatre ans. L’histoire retiendra que c’est Elye Wahi, l’attaquant niçois, qui a vu sa tentative échouer devant le portier suédois des Jaune et Vert. Soulagement palpable dans les tribunes, symbole d’une malédiction enfin brisée.

Un arrêt décisif face à Nice

Nous sommes à la 68e minute du 16e de finale entre Nantes et l’OGC Nice, sur la pelouse de la Beaujoire. Les Canaris doivent absolument tenir face à une équipe azuréenne ambitieuse. Patrik Carlgren, arrivé à l’été 2024 et habituel remplaçant de Lopes, est titulaire dans les cages et se retrouve face à Elye Wahi pour un pénalty décisif. Le suspense est total. Avec sang-froid, le Suédois plonge et stoppe la frappe de l’attaquant du GYM. Instantanément, la tension retombe côté nantais : le FCN vient d’éviter le pire.

Quatre ans d’attente pour les gardiens nantais

Il faut mesurer la portée de ce geste : cela faisait tout simplement depuis le 24 avril 2022 qu’un gardien du FC Nantes n’avait plus repoussé un pénalty en match officiel. À l’époque, c’était Alban Lafont qui s’était illustré en détournant la tentative de Jimmy Briand lors d’un match complètement fou contre Bordeaux (victoire 5-3 pour les Canaris). Un peu plus tôt encore, Lafont avait également fait tomber Neymar sur pénalty, lors d’un exploit mémorable contre le PSG.

Entre-temps, la série s’est allongée et les supporters ont vécu (et souffert) chaque nouvelle tentative adverse, souvent couronnée de succès face aux portiers nantais. Ce “déblocage symbolique” signé Carlgren, lui, met fin à la disette, marquant une vraie rupture dans la dynamique de l’équipe sur cet exercice. Un gros soulagement dans l’histoire tourmentée des pénaltys subis par le club depuis la fin de l’ère Lafont. La longue attente se termine enfin.

Ce que cela change pour les Jaune et Vert

Cet arrêt n’est pas qu’une simple prouesse individuelle. Pour Patrik Carlgren, c’est un vrai signal envoyé aux dirigeants et au vestiaire, lui qui n’a joué que 5,88% des matchs de Ligue 1 cette saison et dont la valeur marchande reste stable, autour de 500 K €. Malgré une concurrence féroce, le Suédois montre qu’il sait saisir sa chance et répondre présent sous la pression.

Côté supporters, le moral s’envole. Ce genre de moment crée immédiatement un sentiment de fierté, d’appartenance et de confiance renouvelée envers l’effectif. L’arrêt sur pénalty, c’est aussi l’espoir de voir enfin tourner la chance dans les moments décisifs et de dynamiser un groupe parfois en manque de repères défensifs. Un scénario qui pourrait inspirer les Canaris lors de prochaines échéances.

Un arrêt qui restera dans les mémoires, sans aucun doute, et qui redonne le sourire aux amoureux du FCN. De quoi aborder la suite de la saison sous des auspices plus positifs… et, peut-être, lancer Patrik Carlgren vers de nouveaux exploits avec Nantes ?