FC Nantes Mercato INFO BUT! : après Ali Youssef, une autre recrue est attendue à Nantes

Par Bastien Aubert - 20 Jan 2026, 08:48
Franck Kita (FC Nantes)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le FC Nantes a bien avancé sur la piste d’Ali Youssef (Club Africain, 24 ans), un autre défenseur est attendu au Mercato hivernal.

Le FC Nantes s’active toujours en coulisses. Très actif sur le marché hivernal, le club des bords de l’Erdre a bouclé ce lundi l’arrivée d’Ali Youssef. Le défenseur de 24 ans s’était rendu en France ce week-end afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de deux saisons et demie avec les Canaris.

Un dossier bouclé directement entre clubs

Selon nos informations, la transaction a été conclue directement entre le FC Nantes et le Club Africain, preuve de la volonté du club d’avancer vite pour renforcer son effectif cet hiver. Toujours d’après nos informations, l’international libyen de 24 ans ne suffira pas à combler toutes les attentes d’Ahmed Kantari. Le nouvel homme fort du projet sportif nantais souhaite encore renforcer l’axe central, jugé trop juste en nombre et en garanties à ce stade de la saison.

Un profil complémentaire envisagé au FC Nantes

Un autre défenseur central est donc clairement ciblé pour ce mercato hivernal. Son identité reste encore confidentielle mais il ne devrait pas s’agir d’Abakar Sylla (RC Strasbourg) et encore moins de Samuel Kotto, qui s’est engagé hier à La Gantoise. Le FC Nantes explore d’autres pistes, avec un profil complémentaire à celui d’Ali Youssef et aux autres stoppeurs déjà en place. Preuve que le FC Nantes pourrait bien encore surprendre avant la fermeture du marché des transferts même si rien ne dit que ce dossier sera bouclé.

Bastien Aubert

FC Nantes

