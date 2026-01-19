À LA UNE DU 19 JAN 2026
[18:00]ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »
[17:58]RC Lens : Pierre Ménès envoie un Sang et Or chez un géant européen
[17:43]Real Madrid Mercato : Jürgen Klopp donne de l’espoir aux Merengue
[17:21]FC Nantes Mercato : un défenseur central a signé, il fait déjà polémique !
[16:57]OM, FC Nantes : torture, mafia, hématomes… nouvelles révélations sur Payet !
[16:41]CAN 2025 : Diaz sort du silence, le gardien du Nigéria chambre le Maroc
[16:26]OM Mercato : un ex du Stade Rennais ciblé, un autre flop vers le Calcio
[16:02]RC Lens Mercato : avant le choc face à l’OM, le Racing recrute un ex-OL
[15:40]Real Madrid : le groupe pour Monaco, Mbappé soutient Diaz… et Hakimi (PSG)
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
FC Nantes Mercato : un défenseur central a signé, il fait déjà polémique !

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 17:21
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, répondant à une interview.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le FC Nantes vient d’officialiser le recrutement jusqu’en 2028 du défenseur central libyen Ali Yussef Ibrahim Almusrati (24 ans) en provenance du Club Africain.

Ce matin, nous avons relayé l’information du média tunisien La Presse, qui révélait que le défenseur libyen Ali Yussef s’est rendu en France samedi soir pour s’engager avec le FC Nantes. Les Canaris viennent d’officialiser la chose. Le joueur de 24 ans, qui évoluait au Club Africain, s’est engagé jusqu’en 2028 avec la Maison Jaune. Il s’agit de sa première expérience en dehors de l’Afrique puisqu’avant de jouer en Tunisie, il avait été formé au Al-Ahly libyen.

Encore un défenseur central ?

Ce recrutement répond à un besoin d’Ahmed Kantari, qui a demandé jusqu’à deux défenseurs centraux à sa direction. Le nouvel entraîneur du FC Nantes compte jouer le plus souvent avec une arrière-garde à trois éléments plus deux pistons. Pour le moment, son effectif est un peu court en joueurs pouvant évoluer dans l’axe. Kelvin Amian et Nicolas Cozza ont été essayés à ce poste mais ce sont plus des latéraux. Idem pour Junior Mwanga, qui préfère jouer au milieu. Chidozie Awaziem et Tylel Tati sont les seuls spécialistes.

Après l’arrivée d’Ali Yussef, le FC Nantes devrait prospecter pour encore un défenseur axial surtout que le Libyen, on le répète, n’a jamais joué en Europe et que son intégration à un championnat aussi ardu que la Ligue 1 demeure une inconnue. D’ailleurs, Emmanuel Merceron s’est étonné de cette arrivée : « J’ai rien contre lui, je le connais PAS DU TOUT. Simplement étonné que les Kita fassent encore des paris sur des joueurs inconnus dans ce contexte. Il sera peut être notre Aguerd ou notre Talbi, ce serait cool, mais après la mise à l’écart de quasi toutes les recrues de l’été, c’est très étonnant ».

