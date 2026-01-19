À LA UNE DU 19 JAN 2026
[18:00]ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »
[17:58]RC Lens : Pierre Ménès envoie un Sang et Or chez un géant européen
[17:43]Real Madrid Mercato : Jürgen Klopp donne de l’espoir aux Merengue
[17:21]FC Nantes Mercato : un défenseur central a signé, il fait déjà polémique !
[16:57]OM, FC Nantes : torture, mafia, hématomes… nouvelles révélations sur Payet !
[16:41]CAN 2025 : Diaz sort du silence, le gardien du Nigéria chambre le Maroc
[16:26]OM Mercato : un ex du Stade Rennais ciblé, un autre flop vers le Calcio
[16:02]RC Lens Mercato : avant le choc face à l’OM, le Racing recrute un ex-OL
[15:40]Real Madrid : le groupe pour Monaco, Mbappé soutient Diaz… et Hakimi (PSG)
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
OM, FC Nantes : torture, mafia, hématomes… nouvelles révélations sur Payet !

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 16:57
Dimitri Payet lors d'un match de gala au Vélodrome.
L’avocate brésilienne Larissa Ferrari, qui accuse Dimitri Payet de violences physiques et psychologiques lors d’une relation adultérine au Brésil, a fait de nouvelles révélations.

Ça s’était quelque peu calmé pour Dimitri Payet depuis la fin de son aventure au Vasco da Gama et son retour en France. Mais ses ennuis judiciaires viennent de le rattraper brutalement au détour d’une interview accordée par la plaignante, Larissa Ferrari, au tabloïd The Sun. L’avocate brésilienne, qui assure avoir entretenu une relation avec Payet et l’accuse de violences physiques et psychologiques, en a remis une couche sur la façon dont le meneur de jeu la traitait.

Payet s’est vanté d’être en lien avec la mafia

Elle prétend qu’elle aurait eu le corps couvert de bleus après des rapports sexuels avec Réunionnais, formé au FC Nantes et passé par l’OM. Ce dernier l’aurait traité de « bonne à rien » à plusieurs reprises, lui aurait infligé des punitions, dont des détails sordides ont été dévoilés lors de précédentes interventions. Il se serait également vanté d’avoir couché avec des centaines de femmes et d’avoir des liens avec la mafia pour lui faire peur et ainsi la garder près d’elle. Enfin, en janvier 2025, il lui aurait imposé des « actes dégradants » devant une caméra en échange de la fin de leur histoire.

Dans son interview, Larissa Ferrari parle de « torture psychologique ». Et confirme donc que l’affaire est loin d’être terminée. Résolue à obtenir réparation, elle devrait aller jusqu’au bout, ce qui permettra de faire la lumière sur les agissements réels et supposés de Dimitri Payet.

OMFC Nantes

