À LA UNE DU 19 JAN 2026
[18:00]ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »
[17:58]RC Lens : Pierre Ménès envoie un Sang et Or chez un géant européen
[17:43]Real Madrid Mercato : Jürgen Klopp donne de l’espoir aux Merengue
[17:21]FC Nantes Mercato : un défenseur central a signé, il fait déjà polémique !
[16:57]OM, FC Nantes : torture, mafia, hématomes… nouvelles révélations sur Payet !
[16:41]CAN 2025 : Diaz sort du silence, le gardien du Nigéria chambre le Maroc
[16:26]OM Mercato : un ex du Stade Rennais ciblé, un autre flop vers le Calcio
[16:02]RC Lens Mercato : avant le choc face à l’OM, le Racing recrute un ex-OL
[15:40]Real Madrid : le groupe pour Monaco, Mbappé soutient Diaz… et Hakimi (PSG)
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
OM Mercato : un ex du Stade Rennais ciblé, un autre flop vers le Calcio

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 16:26
Lucas Da Cunha en action avec Côme.
Selon un média italien, l’OM chercherait à recruter le milieu de Côme Lucas Da Cunha (25 ans), formé au Stade Rennais. Ulisses Garcia, lui, est dans le viseur de l’Hellas Vérone.

Déjà bien pourvu en milieu de terrain, entre Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley, Darryl Bakola et Angel Gomes, l’OM aurait quand même la volonté de recruter dans ce secteur cet hiver. Notamment parce que les deux derniers sont sur le départ pour des raisons diverses et variées. Il est question, ce lundi, d’un accord proche pour le joueur du Feyenoord Quinten Timber et pour celui d’Angers Himad Abdelli, même si les négociations se durcissent dans ce dossier. Mais ce ne serait pas les deux seules pistes.

Da Cunha coté à 15 M€

Selon Gianluca Di Marzio, l’OM voudrait recruter Lucas Da Cunha. Formé au Stade Rennais, ce milieu de 24 ans est régulièrement titulaire avec Côme depuis le début de la saison. Coté à 15 M€ par Transfermarkt, il est sous contrat avec le club lombard jusqu’en 2029. Il ne sera pas facile à arracher au club dirigé par Cesc Fabregas. L’OM va devoir faire une grosse financière, qui ne sera possible qu’avec les ventes de Bakola et Gomes.

Par ailleurs, toujours en rapport avec le Calcio, Ulisses Garcia serait en contacts avancés avec le Hellas Vérone. Le club vénitien est en train de rendre de fiers services à l’OM cet hiver puisqu’il a déjà recruté Pol Lirola, qui avait au préalable résilié son contrat avec le club phocéen. Bon dernier de Serie A, le Hellas a décidé de reconstruire sa défense avec Lirola à droite et Garcia à gauche. Pas sûr que les choses s’arrangent pour lui lors de la deuxième partie de saison mais ce n’est pas le problème de l’OM…

