Arrivé à l’OM à l’été 2022 sous la forme d’un prêt en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco quitte désormais le club phocéen. Le portier espagnol de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2027, a été libéré par le club phocéen, comme il l’a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux.

Un nouveau départ officialisé par l’OM sur son site : « Le portier espagnol quitte les rangs olympiens. Arrivé à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avant de rejoindre officiellement l’OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l’Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demi passées sous le maillot marseillais. Bonne continuation, Rubén ! »

Recruté initialement pour apporter de la concurrence et de l’expérience, Blanco n’aura jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Son aventure marseillaise se referme donc discrètement, laissant l’OM libre de poursuivre sa réorganisation au poste de gardien.

Hier, l’OM avait déjà officialisé le départ de Pol Lirola au Héllas Vérone. Qui sera le prochain ?