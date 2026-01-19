À LA UNE DU 19 JAN 2026
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
[14:30]OM Mercato : mauvaises nouvelles pour Abdelli et Cresswell !
[14:00]FC Barcelone Mercato : après Dro, le PSG et le Barça se bagarrent encore pour une recrue ! 
[13:30]CAN 2025 : Brahim Diaz (Real Madrid) pris en grippe « à vie » par le Maroc après sa panenka en finale ?
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : toute la vérité sur le dossier Gessime Yassine (RC Strasbourg)
[12:47]OL Mercato : Endrick force l’OM à recruter un buteur du Real Madrid ! 
[12:29]OM Mercato : un nouveau départ officialisé !
[12:25]PSG : 4 signatures bouclées en plein Mercato et bientôt annoncées, c’est du très lourd ! 
[12:04]ASSE Mercato : un milieu défensif prometteur suivi par BlueCo tout proche de Saint-Étienne ! 
[12:00]FC Nantes : Anthony Lopes secoue violemment les Canaris avant Nice 
OM Mercato : un nouveau départ officialisé !

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 12:29
💬 Commenter
Ruben Blanco (OM)
Arrivé à l’OM à l’été 2022 sous la forme d’un prêt en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco quitte désormais le club phocéen. Le portier espagnol de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2027, a été libéré par le club phocéen, comme il l’a lui-même annoncé sur ses réseaux sociaux.

Un nouveau départ officialisé par l’OM sur son site : « Le portier espagnol quitte les rangs olympiens. Arrivé à l’été 2022 sous la forme d’un prêt avant de rejoindre officiellement l’OM un an plus tard, Rubén Blanco quitte l’Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons après 3 saisons et demi passées sous le maillot marseillais. Bonne continuation, Rubén ! »

Recruté initialement pour apporter de la concurrence et de l’expérience, Blanco n’aura jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Son aventure marseillaise se referme donc discrètement, laissant l’OM libre de poursuivre sa réorganisation au poste de gardien.

Hier, l’OM avait déjà officialisé le départ de Pol Lirola au Héllas Vérone. Qui sera le prochain ?

