La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’OM s’est largement imposé face à Angers (5-2), l’après-match a pris une tournure explosive autour d’Himad Abdelli. Entre refus de jouer, gestes symboliques et crispations internes, le dossier est en train de sérieusement se tendre.

Le climat est devenu électrique du côté du SCO. Selon Mohamed Toubache-Ter, Himad Abdelli aurait refusé de disputer la rencontre face à l’OM samedi (2-5), un choix lourd de sens dans un contexte déjà tendu. Plus troublant encore, le milieu offensif algérien a ensuite été aperçu sur le banc… avec un maillot de l’OM. Un geste interprété comme une provocation en interne, et qui a immédiatement ravivé les tensions entre le joueur et sa direction.

Angers se crispe après la déroute

En coulisses, le SCO n’a clairement pas apprécié la séquence. Mohamed Toubache-Ter confirme un net durcissement de position : « Ça se tend très fortement. Angers ne voulait pas entendre parler d’un départ de son international algérien… avec la défaite d’hier, Angers se veut très ferme ! » La lourde défaite face à l’OM a renforcé la détermination des dirigeants angevins, bien décidés à ne pas céder sous la pression, malgré l’envie manifeste du joueur.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Malgré les signaux envoyés par Abdelli, le transfert vers l’OM est loin d’être acté. Toubache-Ter précise que rien n’est encore finalisé et que les discussions sont désormais loin d’être apaisées entre les différentes parties. À Marseille, le profil du joueur plaît toujours, mais le contexte complique sérieusement l’opération. À Angers, on refuse de perdre un élément clé en plein exercice, surtout dans une période sportive délicate. Une chose est sûre : le dossier Abdelli est en train de devenir l’un des feuilletons les plus brûlants du mercato.

