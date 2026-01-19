À LA UNE DU 19 JAN 2026
[15:00]ASSE : Guillou et Horneland ont trouvé un moyen infaillible pour faire remonter les Verts en L1
[14:30]OM Mercato : mauvaises nouvelles pour Abdelli et Cresswell !
[14:00]FC Barcelone Mercato : après Dro, le PSG et le Barça se bagarrent encore pour une recrue ! 
[13:30]CAN 2025 : Brahim Diaz (Real Madrid) pris en grippe « à vie » par le Maroc après sa panenka en finale ?
[13:01]ASSE Mercato – INFO BUT! : toute la vérité sur le dossier Gessime Yassine (RC Strasbourg)
[12:47]OL Mercato : Endrick force l’OM à recruter un buteur du Real Madrid ! 
[12:29]OM Mercato : un nouveau départ officialisé !
[12:25]PSG : 4 signatures bouclées en plein Mercato et bientôt annoncées, c’est du très lourd ! 
[12:04]ASSE Mercato : un milieu défensif prometteur suivi par BlueCo tout proche de Saint-Étienne ! 
[12:00]FC Nantes : Anthony Lopes secoue violemment les Canaris avant Nice 
OM Mercato : mauvaises nouvelles pour Abdelli et Cresswell !

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 14:30
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que l’OM s’est largement imposé face à Angers (5-2), l’après-match a pris une tournure explosive autour d’Himad Abdelli. Entre refus de jouer, gestes symboliques et crispations internes, le dossier est en train de sérieusement se tendre.

Le climat est devenu électrique du côté du SCO. Selon Mohamed Toubache-Ter, Himad Abdelli aurait refusé de disputer la rencontre face à l’OM samedi (2-5), un choix lourd de sens dans un contexte déjà tendu. Plus troublant encore, le milieu offensif algérien a ensuite été aperçu sur le banc… avec un maillot de l’OM. Un geste interprété comme une provocation en interne, et qui a immédiatement ravivé les tensions entre le joueur et sa direction.

Angers se crispe après la déroute

En coulisses, le SCO n’a clairement pas apprécié la séquence. Mohamed Toubache-Ter confirme un net durcissement de position : « Ça se tend très fortement. Angers ne voulait pas entendre parler d’un départ de son international algérien… avec la défaite d’hier, Angers se veut très ferme ! » La lourde défaite face à l’OM a renforcé la détermination des dirigeants angevins, bien décidés à ne pas céder sous la pression, malgré l’envie manifeste du joueur.

Un dossier encore loin d’être bouclé

Malgré les signaux envoyés par Abdelli, le transfert vers l’OM est loin d’être acté. Toubache-Ter précise que rien n’est encore finalisé et que les discussions sont désormais loin d’être apaisées entre les différentes parties. À Marseille, le profil du joueur plaît toujours, mais le contexte complique sérieusement l’opération. À Angers, on refuse de perdre un élément clé en plein exercice, surtout dans une période sportive délicate. Une chose est sûre : le dossier Abdelli est en train de devenir l’un des feuilletons les plus brûlants du mercato.

Wolfsburg insiste pour Cresswell

Wolfsburg fait une nouvelle offre à Toulouse pour son défenseur anglais Charlie Cresswell, ciblé par l’OM pour l’après Balerdi. Celle-ci a une nouvelle fois été refusée par le Téfécé mais le club allemand se veut de plus en plus pressant dans un dossier.

