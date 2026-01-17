L’OM s’est largement imposé sur la pelouse du SCO d’Angers grâce à une première mi-temps de très haut niveau, avec quatre buts inscrits lors des 40 premières minutes.

Au lendemain de la victoire du PSG sur Lille (3-0) et quelques heures après celle du RC Lens sur Auxerre (1-0), l’OM devait lui aussi prendre les trois points à Angers. Pour suivre le rythme des deux équipes de tête mais également pour faire oublier le revers contre Nantes (0-2), prendre de la distance sur Lille et éviter que Lyon ne passe devant demain. Toutes les éventuelles inquiétudes qu’avaient pu susciter le revers nantais ont été balayées par 45 premières minutes de très haut niveau à Angers. Les Phocéens ont marqué quatre buts et largement dominé un SCO qui lui avait pourtant pesé beaucoup de problèmes à l’aller (2-2). Mais De Zerbi avait changé de tactique et il semblerait que ses hommes aient pris conscience de la nécessité d’être tout le temps très impliqués depuis la désillusion nantaise. Voici leurs notes.

Rulli (5) : il a sans doute joué davantage avec ses pieds qu’avec ses mains tant l’OM a dominé son sujet. Il encaisse tout de même un but, de près, sur lequel il ne peut pas faire grand-chose. Et il a été vigilant sur les coups de pied arrêtés. Dommage qu’il encaisse deux buts à l’arrivée…

Murillo (6) : une super passe décisive pour Gouiri à la 18e, une avant-dernière sur le but de Weah à la 40e. Le Panaméen a fait bonne garde défensivement et s’est porté devant dès qu’il l’a pu. Un gros match.

Balerdi (5) : bien concentré pendant 45 minutes, il se fait trop facile effacer par Sbaï sur le but angevin. Et il manque son tacle à la 90e sur l’action du 2-5. Dommage car, le reste du temps, il s’est distingué par de bonnes relances et, surtout, une entente très intéressante avec Medina.

Medina (5) : auteur d’une bonne première mi-temps, il dégage mal le ballon de la tête dans les arrêts de jeu de la première période, ce qui abouti à la réduction du score angevine. Mais comme pour Balerdi, pas grand-chose à dire après ça.

Emerson (7) (Vermeeren, 90e) : porté sur l’offensive dès le coup d’envoi, il délivre une passe décisive à la 23e pour Greenwood, qui a joué le une-deux avec lui à l’entrée de la surface. Ce qui prouve qu’il a bien intégré les préceptes de Roberto De Zerbi car un latéral gauche n’a absolument rien à faire dans cette zone ! C’est encore lui qui offre le troisième but à Traoré après une percussion plein axe. Très en jambes en ce début d’année !

Nadir (6) (Gomes, 81e) : comme à Bagneux mardi, il n’a pas été décisif mais très précieux dans l’entrejeu, toujours bien placé pour casser les actions adverses, boucher des espaces et relancer proprement.

Hojbjerg (6) : même constat que pour Nadir. Beaucoup d’intelligence de jeu et une grosse qualité de relance.

Weah (7) : Hyper à l’aise dans son rôle d’ailier droit, il a multiplié les combinaisons avec Greenwood. Il inscrit le quatrième but des siens à la 40e d’une tête sur un centre de Traoré. Quelle détente sur le coup !

Greenwood (8) (O’Riley, 61e) : il décale parfaitement Murillo sur l’ouverture du score phocéenne. Il double la mise à la 23e minute après un une-deux supersonique avec Emerson qu’il conclut d’une frappe du gauche sans contrôle de 20 mètres. Une frappe surpuissante sur la barre à la 52e. Une petite semaine à cinq buts…

Traoré (7) (Paixao, 61e) : auteur d’un très bon début de match, il triple la mise à la 34e d’une frappe plein axe de 20 mètres alors qu’il se trouvait en position d’avant-centre. Et il délivre une passe décisive sur le quatrième but six minutes plus tard. Paixao, qui le remplace, manque de porter la marquer à 5-1 en croisant trop un ballon piqué à la 70e avant de parvenir à ses fins à la 88e après un bon service plein axe d’O’Riley.

Gouiri (7) (Aubameyang, 61e) : une belle ouverture pour Weah dès la 3e minute, suivie d’une frappe bien détournée par Koffi en corner. Il ouvre le score à la 18e, à l’affut sur le centre en force de Murillo. Très précieux dans le harcèlement mais surtout dans les solutions qu’il offre en permanence à ses partenaires. Remplacé par Aubameyang, qui a cru marquer le cinquième but mais qui était hors-jeu au départ de l’action.