À LA UNE DU 25 JAN 2026
[09:38]Stade Rennais Mercato : toujours espéré par Chelsea, Jacquet prend un gros avertissement
[09:17]Revue de presse espagnole : Mbappé mis à l’honneur au Real Madrid, une grosse signature espérée au FC Barcelone
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Kilmer Sports, Horneland, les joueurs… tous indignes »
[08:54]PSG Mercato : c’est annoncé, un choc très redouté guette Dro (FC Barcelone) à Paris
[08:19]FC Nantes : Kantari contraint de revoir ses plans pour le choc face à Nice
[07:59]ASSE : le vestiaire a explosé à Reims, c’est très chaud pour Eirik Horneland !
[07:36]OM : De Zerbi dézingue la presse et révèle comment son équipe a terrassé le RC Lens
[07:15]RC Lens : après l’OM, Sage parle mercato et annonce une mauvaise nouvelle pour Baidoo
[07:00]FC Nantes Mercato : une nouvelle signature bouclée, c’est un joueur très courtisé
[06:00]Stade de Reims – ASSE : les notes des Verts, battus à 11 contre 10 et encore indignes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari contraint de revoir ses plans pour le choc face à Nice

Par William Tertrin - 25 Jan 2026, 08:19
💬 Commenter
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, répondant à une interview.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La compo probable du FC Nantes pour le nouveau choc du maintien face à l’OGC Nice.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit l’OGC Nice pour un choc du maintien de cette 19e journée de Ligue 1, une semaine après un premier match couperet perdu contre le Paris FC (1-2). Selon L’Équipe, Ahmed Kantari pourrait revenir à un système à 4 dans cette rencontre, surtout avec les blessures conjointes de Centonze et Machado, auxquelles s’ajoutent les absences de Coquelin, Leroux, Tabibou et Camara.

De retour de la CAN, Awaziem devrait occuper la charnière aux côtés de Tati, avec Amian et Cozza sur les côtés. Au milieu, le trio Sissoko, Mwanga, Cabella est attendu, tandis que le jeune Herba Guirassy devrait retrouver une place de titulaire en attaque, entouré d’Abline et d’El Arabi.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La compo probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Sissoko, Mwanga – Guirassy, Cabella, Abline – El Arabi.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot