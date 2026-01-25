FC Nantes : Kantari contraint de revoir ses plans pour le choc face à Nice

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La compo probable du FC Nantes pour le nouveau choc du maintien face à l’OGC Nice.

Ce dimanche, le FC Nantes reçoit l’OGC Nice pour un choc du maintien de cette 19e journée de Ligue 1, une semaine après un premier match couperet perdu contre le Paris FC (1-2). Selon L’Équipe, Ahmed Kantari pourrait revenir à un système à 4 dans cette rencontre, surtout avec les blessures conjointes de Centonze et Machado, auxquelles s’ajoutent les absences de Coquelin, Leroux, Tabibou et Camara.

De retour de la CAN, Awaziem devrait occuper la charnière aux côtés de Tati, avec Amian et Cozza sur les côtés. Au milieu, le trio Sissoko, Mwanga, Cabella est attendu, tandis que le jeune Herba Guirassy devrait retrouver une place de titulaire en attaque, entouré d’Abline et d’El Arabi.

La compo probable du FC Nantes

Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Sissoko, Mwanga – Guirassy, Cabella, Abline – El Arabi.