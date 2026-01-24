À LA UNE DU 24 JAN 2026
FC Nantes : Kantari déplore une cascade d’absents pour le choc contre Nice

Par William Tertrin - 24 Jan 2026, 17:46
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Ce dimanche à 15 h, le FC Nantes reçoit l’OGC Nice au stade de la Beaujoire pour un match à très haute tension dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Après leur duel en Coupe de France il y a deux semaines, remporté par Nice aux tirs au but, les deux équipes s’affrontent à nouveau, cette fois avec des points comptant pour le classement.

Un classement serré, une pression énorme

Avant la 19ᵉ journée de championnat, Nantes pointe à la 16ᵉ place (position de barragiste) avec 14 points, juste derrière Nice, 15ᵉ avec 18 unités. Une victoire serait primordiale pour les Canaris, encore à portée directe de la zone rouge, tandis que Nice veut conforter sa maigre avance et prendre de l’air dans la course au maintien.

Un effectif nantais touché par les absences

Ahmed Kantari, l’entraîneur des Canaris, doit faire face à de nombreux forfaits pour ce rendez-vous crucial :

  • Deiver Machado, touché aux ischio‑jambiers lors du match contre Paris FC, sera absent pour plusieurs semaines.
  • Dehmaine Tabibou n’était pas non plus présent contre Paris FC, toujours gêné au niveau des adducteurs.
  • Fabien Centonze manque encore à l’appel du fait d’une gêne persistante à l’arrière de la cuisse.
  • Louis Leroux reste en réathlétisation après une gêne au quadriceps.
  • Francis Coquelin, revenu dans le onze ces dernières semaines, s’est blessé à l’entraînement ce samedi ; le club parle d’une petite lésion à la cuisse, sans gravité excessive, mais qui le prive du match.
  • Amady Camara ressent une gêne à l’adducteur, ajoutant une incertitude dans l’entrejeu.

De bonnes nouvelles malgré tout

Dans ce contexte délicat, Nantes reçoit de bonnes nouvelles:
Les internationaux Chidozie Awaziem et Mostafa Mohamed sont de retour après leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations et ont réintégré le groupe en préparation en Espagne. Ils pourraient tenir une place dans le groupe pour Nice.

