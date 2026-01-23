FC Nantes : deux renforts qui tombent à pic pour Kantari avant Nice

Le FC Nantes pourra compter sur deux joueurs de plus pour son rendez-vous de dimanche face à l’OGC Nice.

Un gros mois et puis s’en va ? Ce serait un record pour le FC Nantes ! Mais c’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé par un supporter des Canaris sur X. A la question « Kantari doit-il être viré en cas de défaite contre Nice dimanche ? », 72% des quelques 2.000 votants ont répondu par l’affirmative ! Visiblement, la vague d’optimisme née de la belle victoire à Marseille (2-0) le 4 janvier est déjà retombée ! La défaite contre le Paris FC (1-2) à la Beaujoire a douché l’enthousiasme et confirmé les doutes qui escortaient le nouvel entraîneur choisi par les Kita.

Nommé entraîneur du FC Nantes à la place de Luis Castro le 11 décembre 2025, Ahmed Kantari pourrait jouer gros, tout comme le FCN, ce dimanche contre Nice.

Mohamed et Kantari de retour de la CAN

Et pour ce rendez-vous capital, le FC Nantes annonce ce vendredi que le défenseur central nigérian Chidozie Awaziem et l’avant-centre égyptien Mostafa Mohamed seraient de la partie. De retour de la CAN, les deux joueurs ont en tout cas rejoint le reste du groupe actuellement en stage en Andalousie depuis le début de la semaine. Les deux internationaux ont « travaillé de manière spécifique avec le staff technique », précise le club ligérien sur son site internet. Ils sont à la disposition du coach Ahmed Kantari et postulent pour le match de dimanche, à la Beaujoire, contre l’OGC Nice. Awaziem et Mohamed n’ont plus joué pour les Canaris depuis le déplacement à Angers (1-4), le 12 décembre dernier.