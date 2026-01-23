À LA UNE DU 23 JAN 2026
[19:30]ASSE : un ancien Vert sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la CAN !
[18:46]LOSC : énorme bombe sur l’avenir de Bruno Genesio, Lille au bord de l’implosion !
[18:40]OM Mercato : Angers fait rebondir le feuilleton Abdelli
[18:20]ASSE : le groupe pour Reims dévoilé, avec des retours et de nouvelles victimes
[18:00]FC Nantes : deux renforts qui tombent à pic pour Kantari avant Nice
[17:30]Stade Rennais Mercato : le successeur de Jacquet identifié en Ligue 1, c’est une cible de l’OM !
[17:00]PSG Mercato : Luis Enrique a donné son aval pour une piste à 100 M€ !
[16:15]OM – RC Lens : le groupe des Sang et Or dévoilé, avec une première et une absence de taille
[15:55]OM Mercato : un Gunner à Marseille, c’est officiel !
[15:00]OM Mercato : Timber fixe ses premiers objectifs, il craque déjà pour le Vélodrome
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : deux renforts qui tombent à pic pour Kantari avant Nice

Par Laurent Hess - 23 Jan 2026, 18:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le FC Nantes pourra compter sur deux joueurs de plus pour son rendez-vous de dimanche face à l’OGC Nice.

Un gros mois et puis s’en va ? Ce serait un record pour le FC Nantes ! Mais c’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé par un supporter des Canaris sur X. A la question « Kantari doit-il être viré en cas de défaite contre Nice dimanche ? », 72% des quelques 2.000 votants ont répondu par l’affirmative ! Visiblement, la vague d’optimisme née de la belle victoire à Marseille (2-0) le 4 janvier est déjà retombée ! La défaite contre le Paris FC (1-2) à la Beaujoire a douché l’enthousiasme et confirmé les doutes qui escortaient le nouvel entraîneur choisi par les Kita.

Nommé entraîneur du FC Nantes à la place de Luis Castro le 11 décembre 2025, Ahmed Kantari pourrait jouer gros, tout comme le FCN, ce dimanche contre Nice.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Mohamed et Kantari de retour de la CAN

Et pour ce rendez-vous capital, le FC Nantes annonce ce vendredi que le défenseur central nigérian Chidozie Awaziem et l’avant-centre égyptien Mostafa Mohamed seraient de la partie. De retour de la CAN, les deux joueurs ont en tout cas rejoint le reste du groupe actuellement en stage en Andalousie depuis le début de la semaine. Les deux internationaux ont « travaillé de manière spécifique avec le staff technique », précise le club ligérien sur son site internet. Ils sont à la disposition du coach Ahmed Kantari et postulent pour le match de dimanche, à la Beaujoire, contre l’OGC Nice. Awaziem et Mohamed n’ont plus joué pour les Canaris depuis le déplacement à Angers (1-4), le 12 décembre dernier.

FC NantesOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OGC Nice