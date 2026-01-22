Un sondage a montré que 72% des supporters du FC Nantes aimeraient qu’Ahmed Kantati soit démis de ses fonctions en cas de revers contre Nice. Serait-ce une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

« Pas sûr que ce soit la meilleure solution »

Que l’on soit clair : je ne pense qu’Ahmed Kantari soit l’entraîneur idoine pour le FC Nantes sur la durée. Mais pour ce qui est de l’opération maintien, il me semble qu’il a des atouts en main. La victoire à Marseille a montré que, tactiquement, il savait faire des coups. Le renouveau de Fabien Centonze est également à mettre à son actif. C’était un choix fort de sa part car l’ancien Messin était au placard. Et puis, dans l’état d’esprit, les Canaris montrent autre chose depuis qu’il a succédé à Luis Castro. Tout n’est pas à jeter, donc…

Alors, oui, la défaite contre le Paris FC (1-2) a été très douloureuse. Mais, déjà, il me semble que l’équipe souffre d’un syndrome Beaujoire et cela date de bien avant son arrivée. Ensuite, il y a globalement un problème de niveau chez les joueurs que même le meilleur entraîneur du monde ne saurait résoudre. Le mercato hivernal a un peu arrangé les choses mais la malchance s’en mêle avec les blessures de Centonze, Machado… Enfin, virer Kantari implique une période de transition durant laquelle les joueurs devraient s’imprégner des préceptes d’un nouvel entraîneur. Ce n’est vraiment pas le moment. Je plaide pour la stabilité, même en cas de nouvelle déception face à Nice dimanche.

Raphaël NOUET

« Le virer pour mettre qui ? »

« 72% des supporters nantais estiment que les Kita doivent virer Kantari en cas de défaite contre Nantes ce week-end. Honnêtement, j’ai du mal à comprendre. Qu’il y ait de la déception après la défaite contre le Paris FC, OK, mais de là à pointer Kantari au point de vouloir déjà le voir quitter le FCN, il y a quand même un pas. On rappellera que c’est avec lui que les Canaris sont allés s’imposer sur le terrain de l’OM, le 4 janvier !

Kantari n’est là que depuis un mois. Un peu de patience avant de le juger. Il vient d’arriver, des recrues viennent juste d’arriver. Les choses doivent se mettre en place, il y a une osmose à créer, des automatismes. Nice vient d’en prendre 5 à Toulouse, alors c’est sûr qu’un nouveau faux pas à la Beaujoire ferait mal. Mais les carottes ne seraient pas cuites pour autant. Derrière il y aura Lorient, l’OL, etc… Et le remplacer pour mettre qui ? Je rejoins donc Raphaël dans son analyse. Et j’espère pour les Canaris que la Beaujoire sera derrière eux contre les Aiglons. Ils en ont besoin. »

Laurent HESS