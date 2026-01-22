À LA UNE DU 22 JAN 2026
FC Nantes : 2 mauvaises nouvelles arrivent de Nice

Par Raphaël Nouet - 22 Jan 2026, 08:06
Sofiane Diop après son but marqué face au FC Nantes en Coupe de France.
Tous les deux touchés, le défenseur de l’OGC Nice Melvin Bard et le milieu offensif Sofiane Diop seront préservés ce jeudi en Coupe d’Europe pour être opérationnels face au FC Nantes dimanche.

Après le Paris FC (1-2) dimanche dernier à la Beaujoire, le FC Nantes disputera un autre match très important ce week-end, encore à domicile, face à Nice. En cas de succès, ils reviendraient à un point des Aiglons. Ce serait une petite vengeance pour les Canaris, éliminés de la Coupe de France à la maison par le Gym (1-1, 4 t.a.b. à 5). Alors qu’Ahmed Kantari et ses hommes sont partis en Espagne pour préparer cette rencontre, les Aiglons, eux, sont sur le pont en Coupe d’Europe. Ils affrontent ce soir les Néerlandais de Go Ahead Eagles avec l’unique but d’éviter une neuvième défaite d’affilée sur la scène continentale.

Bard et Diop devraient être opérationnels dimanche

Une fois encore, l’OGC Nice sera privé de nombreux éléments. Quinze au total. Mais, mauvaise nouvelle pour le FC Nantes, plusieurs d’entre eux sont simplement mis au repos par Claude Puel afin d’être opérationnels pour dimanche ! C’est notamment le cas du défenseur Melvin Bard, touché au pubis, et du milieu offensif Sofiane Diop, qui ressent des douleurs au tendon d’Achille droit. Selon L’Equipe, les deux sont « espérés pour ce week-end ». Autre mauvaise nouvelle pour le FCN, le vétéran brésilien Dante pourrait faire sa rentrée, peut-être ce soir, plus sûrement dimanche.

Pour le FC Nantes, cette rencontre sera un vrai tournant dans la saison. Soit les Canaris montrent leur visage ambitieux vu à Marseille (2-0) le 4 janvier, soit ils sont encore victimes de leur syndrome de la Beaujoire. Et là, ils ont du souci à se faire pour le maintien.

FC NantesOGC Nice

