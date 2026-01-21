FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Machado !

Sorti sur blessure face au Paris FC (1-2) en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Deiver Machado devrait être éloigné des pelouses pendant au moins deux à trois semaines.

En plus de sa défaite le week-end dernier lors du choc pour le maintien face au Paris FC (1-2), le FC Nantes a également perdu Deiver Machado sur blessure. Touché aux ischios-jambiers, le Colombien a dû céder sa placé dès la 18e minute, remplacé par Johann Lepenant.

Deux à trois semaines d’absence pour Machado

La blessure de Deiver Machado devrait l’éloigner des terrains pendant quelque temps. Selon Ouest-France, le Nantais doit passer des examens complémentaires dans la semaine et devrait être absent au minimum deux à trois semaines. Malgré cette blessure, il a été convoqué par Ahmed Kantari pour le stage à Cadiz, en Espagne.

Arrivé en décembre dernier au FC Nantes en provenance du RC Lens en tant que joker, Deiver Machado s’était rapidement installé comme un titulaire indiscutable. Il devrait d’ores et déjà être forfait pour la réception de l’OGC Nice, programmée ce dimanche (15h).