À LA UNE DU 21 JAN 2026
[15:00]ASSE Mercato : avenir scellé et retour en force annoncé pour Stassin !
[14:18]RC Lens : très bonne nouvelle pour Sage avant l’OM
[13:53]OM Mercato : une première recrue est arrivée à Marseille !
[13:28]FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Machado !
[12:59]OM : De Zerbi évoque un départ de Greenwood et fait des révélations sur le Mercato
[12:34]ASSE Mercato : Kilmer a les poches pleines mais un sérieux handicap pour boucler des recrues 
[12:08]OM – Liverpool : la compo probable de De Zerbi après la blessure d’Emerson
[11:46]Stade Rennais Mercato : accord total enfin trouvé pour la première recrue hivernale !
[11:27]Revue de presse : Angers a son remplaçant d’Abdelli, rebondissement pour Maupay, Puel tranche pour Sergio Ramos
[10:50]OM : le verdict est déjà tombé pour la blessure d’Emerson !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Machado !

Par Fabien Chorlet - 21 Jan 2026, 13:28
💬 Commenter
Deiver Machado (FC Nantes)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Sorti sur blessure face au Paris FC (1-2) en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Deiver Machado devrait être éloigné des pelouses pendant au moins deux à trois semaines.

En plus de sa défaite le week-end dernier lors du choc pour le maintien face au Paris FC (1-2), le FC Nantes a également perdu Deiver Machado sur blessure. Touché aux ischios-jambiers, le Colombien a dû céder sa placé dès la 18e minute, remplacé par Johann Lepenant.

Deux à trois semaines d’absence pour Machado

La blessure de Deiver Machado devrait l’éloigner des terrains pendant quelque temps. Selon Ouest-France, le Nantais doit passer des examens complémentaires dans la semaine et devrait être absent au minimum deux à trois semaines. Malgré cette blessure, il a été convoqué par Ahmed Kantari pour le stage à Cadiz, en Espagne.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Arrivé en décembre dernier au FC Nantes en provenance du RC Lens en tant que joker, Deiver Machado s’était rapidement installé comme un titulaire indiscutable. Il devrait d’ores et déjà être forfait pour la réception de l’OGC Nice, programmée ce dimanche (15h).

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot