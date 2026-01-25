FC Nantes : la Brigade Loire au bord de l’explosion, la bronca de la Beaujoire en vidéo

Le FC Nantes a subi une nouvelle défaite en Ligue ce dimanche, battu à domicile par l’OGC Nice (1-3) dans une Beaujoire excédée. Les Ultras ont fait entendre leur colère…

Mené 3-0 à la 40e minute, ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) dans un choc du maintien dans cette 19e journée de Ligue 1, face à des Aiglons qui ne s’étaient plus imposés en championnat depuis octobre. Un doublé de Cho et deux buts de Diop et Louchet ont enfoncé encore un peu plus les Canaris dans les profondeurs du classement de la Ligue 1. Et dans la crise.

La BL proche d’envahir le terrain

Une banderole « Après 18 ans, vous n’avez toujours pas compris que le FCN ne se dirige pas depuis Londres ou Paris », a été déployée. La Beaujoire s’est levée pour entonner des chants réclamant le départ des Kita. Et dans un excès de colère, la Brigade Loire, qui avait débâché après le 3e but niçois, a même failli forcer les grilles pour envahir le terrain. Le tout sous les huées de la Beaujoire, en pleine bronca, comme en attestent ces vidéos. Avec 14 points pris après 19 journées, le FCN signe le pire bilan de son histoire à ce stade de la compétition.

Au coup de sifflet de la mi-temps certains supporters essaient de pénétrer sur la pelouse #FCNantes #FCNOGCN pic.twitter.com/XCcswglUBa — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) January 25, 2026