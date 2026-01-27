À LA UNE DU 27 JAN 2026
[11:50]FC Nantes INFO BUT! : Kita, Mercato, Kantari… à quoi faut-il vraiment s’attendre d’ici à fin janvier ?
[11:35]CAN 2025 : énorme sanction à venir pour le Sénégal ?
[11:30]ASSE INFO BUT ! : les jours d’Horneland sont comptés, Kilmer Sports veut changer de coach avant Boulogne-sur-Mer
[11:12]Revue de presse : Still adoube le RC Lens, le Stade Rennais a une nouvelle priorité au Mercato, ça bouge pour Moffi à Nice !
[10:47]OM Mercato – INFO BUT! : après Nwaneri, un autre gros coup venu de Premier League cet hiver ?
[10:13]Revue de presse espagnole : un ex du PSG valide Arbeloa au Real Madrid, signature choc au FC Barcelone ! 
[09:50]ASSE – INFO BUT! : Kilmer Sports refroidi par Will Still ?
[09:30]PSG – Mercato : le message puissant de Dro au FC Barcelone après son transfert choc
[09:16]RC Lens Mercato : Thauvin vers un nouveau départ exotique lucratif ?
[08:48]OL Mercato : Fonseca tente un coup de folie avec Endrick ! 
FC Nantes Mercato : un ex Bordelais arrive aujourd’hui, une autre recrue dans les valises ? 

Par Bastien Aubert - 27 Jan 2026, 08:12
💬 Commenter
Frédéric Guilbert est libre
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que le mercato du FC Nantes semblait s’essouffler, Frédéric Guilbert (31 ans) est attendu à la Jonelière. Et ce n’est sans doute pas fini.

Le mercato nantais était au point mort… il vient peut-être de s’accélérer d’un coup. Et pas qu’un peu. Selon L’Équipe, Frédéric Guilbert est attendu ce mardi à la Jonelière pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le FC Nantes

Guilbert au FC Nantes jusqu’en fin de saison 

À 31 ans, l’ancien latéral droit des Girondins de Bordeaux devrait s’engager jusqu’à la fin de la saison. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Lecce vendredi dernier, Guilbert représente un coup d’opportunité pour la direction nantaise. Un joueur d’expérience, immédiatement disponible, à une semaine de la fermeture du mercato hivernal. S’il n’a pas été utilisé par Lecce depuis l’été dernier, le Français sort malgré tout d’une saison pleine en Serie A, avec 31 titularisations. Un détail qui rassure au FC Nantes, où l’on mise sur son vécu et sa fiabilité pour renforcer le couloir droit.

Kaba dans les valises ?

Avec l’arrivée de Guilbert, le FC Nantes boucle déjà sa cinquième recrue de l’hiver. Avant lui, Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssef ont rejoint les Canaris. Un mercato plus dense que prévu, marqué par des profils expérimentés et immédiatement opérationnels. Mais la direction nantaise ne compte pas s’arrêter là. Selon Ouest-France, un autre joueur pourrait suivre Guilbert jusqu’à la Jonelière : le milieu de terrain Mohamed Kaba est en pole pour renforcer l’entrejeu nantais. Un prêt avec option d’achat est toujours en discussion avec… Lecce. Un hasard qui n’en est peut-être pas un. Les négociations se poursuivent. À une semaine de la fin du marché, la Jonelière pourrait encore s’animer. Et le FC Nantes, surprendre.

