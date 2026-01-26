Englué dans les profondeurs du classement de Ligue 1, le FC Nantes est prêt à frapper fort sur le marché des transferts pour se sauver. Mais peu de joueurs seraient emballés par le challenge…

Humilié par l’OGC Nice (1-4) à la Beaujoire dimanche, une semaine après une autre prestation calamiteuse à domicile contre le Paris FC (1-2), le FC Nantes va désormais se battre avec Auxerre et Metz pour éviter la relégation directe. La place de barragiste (16e), qu’il occupe actuellement, est l’objectif le plus cohérent pour lui, vu que le 15e, Le Havre, est désormais à six points et, surtout, vu ses carences actuelles. Mais la famille Kita ne baisse pas les bras et compte mettre à profit la dernière semaine de mercato pour se renforcer considérablement.

« Est-ce que des joueurs avec de l’expérience vont accepter de venir dans ce contexte ? »

Lors d’un chat avec des supporters, le journaliste de Loic Tanzi a expliqué qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois nouvelles recrues d’ici la clôture du mercato ! « Nantes va être actif. Le club cherche encore un défenseur central expérimenté et un ou deux éléments offensifs, avec des moyens financiers quand même importants pour le club. Il faut aussi se poser la question de la dynamique sportive actuelle : est-ce que des joueurs avec de l’expérience vont accepter de venir dans ce contexte ? La réponse est presque dans la question ».

Voilà toute la problématique pour la direction nantaise : parvenir à convaincre des joueurs de rejoindre le marasme jaune et vert. Une gageure tant le challenge du maintien s’annonce ardu avec tant de signaux négatifs !