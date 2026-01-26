Après la lourde défaite face à l’OGC Nice (1-4), l’avenir d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes fait déjà débat. Contesté par les supporters, fragilisé sportivement, l’entraîneur des Canaris a pourtant pris une position claire : il ne compte pas partir de lui-même.

Le FC Nantes va dans le mur mais personne ne semble s’en inquiéter au sein du club. Selon les informations d’Emmanuel Merceron, le message est même limpide : « Ahmed Kantari n’aurait pas l’intention de quitter son poste. Probable que Waldemar Kita le mette dehors ? C’est possible. » Une déclaration qui résume parfaitement le climat qui entoure le club jaune et vert à l’instant T.

Kantari ne compte pas démissionner

Malgré la colère de la Beaujoire et une situation sportive préoccupante, Kantari souhaite aller au bout de sa mission. Le technicien estime toujours être l’homme de la situation pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1 et devrait être encore sur le banc des Canaris ce week-end à Lorient. En interne, il continue de défendre son projet, persuadé que son groupe peut réagir malgré les récents revers. Mais la patience du président Waldemar Kita est loin d’être acquise. Habitué aux décisions rapides lorsque les résultats ne suivent pas, le patron du FC Nantes pourrait être tenté d’agir pour provoquer un électrochoc. La claque reçue face à l’OGC Nice, combinée à une dynamique inquiétante, a renforcé les doutes autour du staff actuel.

Kita prêt à perdre patience ?

Merceron ajoute que le propriétaire du club est déjà usé par Kantari. Problème : il n’est plus le seul décideur au sein du FCN. La fracture avec les supporters n’arrange rien. Après l’accueil chaleureux réservé avant le coup d’envoi, la prestation livrée sur le terrain a été vécue comme une trahison. Kantari l’a reconnu publiquement, mais cela pourrait ne pas suffire à calmer la tempête. À Nantes, deux scénarios semblent désormais se dessiner. Soit la direction choisit de maintenir sa confiance à Kantari, au risque de voir la situation se détériorer encore. Soit Waldemar Kita décide de reprendre la main et d’écarter son entraîneur, fidèle à sa réputation de dirigeant imprévisible. Une chose est sûre : Ahmed Kantari ne démissionnera pas. Si son avenir doit s’écrire ailleurs, ce sera sur décision de sa direction. Et à la Jonelière, les prochaines heures pourraient être décisives.