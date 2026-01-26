À LA UNE DU 26 JAN 2026
[14:40]ASSE : après Horneland, Kilmer Sports frappé par une profonde crise financière ?
[14:20]OM : furax, De Zerbi a reçu une excellente nouvelle avant Bruges 
[14:00]FC Barcelone Mercato : quatre recrues d’avenir vont rejoindre le Barça !
[13:30]L’OM part en croisade contre la presse, Pierre Ménès reprend De Zerbi de volée ! 
[13:01]FC Nantes Mercato : une recrue imminente pour sauver Kantari ?
[12:45]ASSE : nouvelle banderole explosive à l’Etrat, la fracture avec les supporters est totale ! 
[12:11]PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Newcastle
[11:48]ASSE INFO BUT! : après Sacramento, deux nouveaux noms soufflés à l’oreille de Kilmer pour l’après Horneland
[11:30]Revue de presse : Clauss réveille Nice, coup dur pour Thauvin à Lens, nouveau gros coup pour Rennes au Mercato !
[11:12]OM : en plein Mercato, le club officialise une arrivée très caliente à Marseille ! 
FC Nantes Mercato : une recrue imminente pour sauver Kantari ?

Par Bastien Aubert - 26 Jan 2026, 13:01
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le FC Nantes traverse une période compliquée et que la pression monte sur Ahmed Kantari, un mouvement sur le marché des transferts hivernal pourrait changer la donne. 

Le début prometteur du mercato n’a pas été suivi d’effet au FC Nantes. Si les dirigeants avaient bien débuté cette campagne hivernale, la suite a été moins glorieuse et précipité la chute sportive des Canaris. La donne pourrait changer. 

Camara bientôt parti et remplacé ?

Selon L’Équipe, l’attaquant malien Amady Camara, prêté par Sturm Graz l’été dernier, pourrait déjà repartir en Autriche. Le jeune joueur de 20 ans n’a pas réussi à convaincre cette saison : dix apparitions en Ligue 1, sans réelle influence sur le jeu et sans impact offensif notable. Ce possible départ relance immédiatement une question cruciale : qui pourrait renforcer l’attaque du FC Nantes avant la fin du mercato ? Et surtout, est-ce que ce mouvement pourrait être un signal envoyé par la direction pour préparer un renfort offensif, dans le but de sauver le soldat Ahmed Kantari ?

Le FC Nantes espère encore deux renforts

Emmanuel Merceron s’est montré très attentif à cette situation. Selon lui, ce départ annoncé pourrait être un indice : « Est-ce que ça veut dire que le FC Nantes a trouvé son ailier gaucher ? Car là sinon ça va faire très juste offensivement. » Le FCN manque clairement de solutions devant, et le club doit impérativement se renforcer s’il veut se donner une chance de sortir de la zone rouge. Nos informations confirment que le FC Nantes attend encore deux recrues, notamment dans le secteur offensif. Pour Kantari, cette fin de mercato pourrait être déterminante. Si des recrues arrivent, cela peut apporter un souffle nouveau au projet et offrir de nouvelles options tactiques en vue du maintien en Ligue 1. Le temps presse. 

