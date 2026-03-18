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La nouvelle est tombée mardi soir comme un coup de massue. La CAF a officiellement retiré au Sénégal sa victoire à la CAN 2025, suite à une sanction après la finale, offrant le trophée aux Marocains. Un revirement brutal qui bouleverse la hiérarchie du football africain et provoque une onde de choc dans tout le pays.

Dans ce contexte électrique, Moussa Niakhaté, défenseur central de l’OL, a choisi de s’exprimer sur Instagram. En story, il a publié une image forte : lui, brandissant la coupe, accompagnée du message sans équivoque « pour l’éternité ». Un instant figé qui résonne comme un cri du cœur. Pour le joueur aux 28 sélections, la communion avec les supporters et le souvenir de l’exploit ne pourront être effacés, malgré la décision de l’instance.

La désignation du Maroc comme nouveau champion ne laisse personne indifférent. Si Rabat célèbre ce couronnement, Dakar demeure médusée par l’annonce. Dans la foulée de Niakhaté, d’autres cadres du groupe sénégalais pourraient s’exprimer à leur tour. L’émotion est forte, la stupeur palpable. Les réseaux sociaux s’animent, chacun cherchant des réponses à cette volte-face inattendue. Chez les Lions de la Teranga, la frustration côtoie une fierté intacte.

Et maintenant ? La suite pour le Sénégal

Ce retrait du trophée place la Fédération sénégalaise face à un défi inédit. Les réactions officielles sont attendues, tandis que le pays s’interroge sur ses recours potentiels. L’avenir immédiat de la sélection pourrait aussi être impacté : des bruits courent quant à une possible saisine du Tribunal Arbitral du Sport, alors que la tension monte à l’approche des prochaines compétitions. Ce contexte offre un écho particulier aux perspectives du camp marocain, où un cadre comme Achraf Hakimi cristallise aussi l’attention.

Les cicatrices d’un choc, la fierté pour héritage

Dans la tourmente, la communauté sénégalaise serre les rangs, unie dans la déception et la dignité. Si le record appartient désormais au Maroc, la fierté d’avoir soulevé la CAN sur le terrain reste gravée « pour l’éternité », selon Moussa Niakhaté. La suite s’écrira dans les prochains jours, entre réactions officielles et élan populaire, avec la CAN comme catalyseur d’une passion qui ne faiblit jamais.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League