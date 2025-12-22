Blessé avec le PSG, le latéral droit Achraf Hakimi (27 ans) voir son retour se préciser avec le Maroc à la CAN.

Bonne nouvelle en vue pour le PSG. Si Achraf Hakimi n’a pas encore foulé les pelouses de la CAN 2025 avec le Maroc, son retour se précise et, surtout, il ne fait aucun doute dans l’esprit du sélectionneur marocain. Malgré la victoire convaincante face aux Comores (2-0) et les prestations solides de Noussair Mazraoui et Anass Salah-Eddine, Walid Regragui a tenu à éteindre toute polémique autour du statut de son capitaine.

En conférence de presse, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a été limpide. « On a toujours besoin de Hakimi. Il n’y a aucune équipe qui peut se permettre de jouer sans son meilleur élément. C’est le meilleur joueur africain et l’un des meilleurs au monde. » Un message fort, qui confirme que l’absence actuelle du latéral du PSG n’est qu’une question de gestion physique. Regragui l’assume totalement : « Nous n’avons pas pris de risques avec lui. Nous avons très envie de le récupérer, pas pour un match ou vingt minutes. Nous sommes persuadés qu’il jouera cette CAN et nous sommes impatients de le revoir. »

Hakimi déjà actif avec le Maroc

Un discours rassurant également pour le PSG, alors que la CAN est souvent synonyme de craintes côté clubs européens. Le Maroc ne compte pas brûler son joyau, mais bien le récupérer à 100 % pour la suite de la compétition. Une approche prudente, mais assumée. Dans le vestiaire, Hakimi reste déjà omniprésent. Nayef Aguerd a d’ailleurs insisté sur son rôle bien au-delà du terrain. « Premièrement on est très fiers de lui. C’est un ami, je suis très proche de lui. Dommage qu’il ait eu cette blessure mais je ne m’inquiète pas, il est revenu à temps. » Le défenseur central a surtout souligné ce que le joueur du PSG apporte au groupe : « Il rajoute son leadership dans le vestiaire. Le jour où il sera prêt, il va nous rajouter un plus, c’est notre capitaine et on est très contents pour lui. »

Même absent, Hakimi reste donc la référence absolue du Maroc, sportivement et humainement. Son retour est attendu comme un tournant dans la CAN, et le PSG peut déjà se projeter : son latéral droit ne sera ni précipité, ni sacrifié, mais bien relancé dans les meilleures conditions. Une gestion qui confirme à quel point Hakimi est considéré comme intouchable, au Maroc comme à Paris.