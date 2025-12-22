Alors que le nom de Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 ans) circule de nouveau autour du PSG, la réalité du dossier est beaucoup plus froide que prévu au mercato.

Un petit tour et puis s’en va pour Franco Mastantuno au Real Madrid ? Selon PSG Inside Actus, le jeune crack argentin a été proposé au PSG par son entourage, mais la direction sportive ne semble pas du tout disposée à rouvrir la porte, même sous la forme d’un prêt de courte durée. « Franco Mastantuono a été proposé au PSG par son agent pour un prêt de six mois. Il y a très peu de chances que cela aboutisse, au vu de la manière dont s’est déroulé le dernier mercato. Paris n’a plus confiance », rapporte la source.

Une déclaration lourde de sens, qui en dit long sur l’état d’esprit actuel des décideurs parisiens. Le PSG, échaudé par la volte-face de Mastantuono l’été dernier, ne veut plus avancer à l’aveugle, même pour un joueur au potentiel immense.

Le PSG refroidi pour Mastantuono

Ce refus quasi catégorique s’inscrit dans une nouvelle ligne claire définie par Luis Enrique et validée en interne : priorité à la stabilité, à la maîtrise des profils recrutés et à la cohérence du projet sportif. Un prêt de six mois, sans garantie de continuité ni véritable intégration dans le projet à long terme, ne correspond plus à la stratégie parisienne. Le message est limpide : le PSG ne veut plus être un terrain d’expérimentation dicté par les agents.

Dans ce contexte, malgré son immense talent et son statut de joyau du football sud-américain, Mastantuono semble déjà payer ses errements du passé récent du PSG sur le marché des transferts. À Paris, la méfiance a remplacé l’excitation, et sans confiance, aucun dossier — même le plus séduisant — n’a désormais la moindre chance d’aboutir.