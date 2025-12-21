À LA UNE DU 21 DéC 2025
PSG : Zabarnyi repris de volée après Fontenay, le compte n’est pas bon du tout pour l’Ukrainien !

Par Laurent Hess - 21 Déc 2025, 15:00
Titulaire avec le PSG face à Fontenay-le-Comte (0-4) en 32e de finale de la Coupe de France samedi soir à Nantes, le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi n’a pas rassuré. Lucas Beraldo non plus.

Samedi soir, le PSG était à Nantes pour son 32e de finale de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Logiquement, la hiérarchie a été respectée dans cette rencontre, et Paris a étrillé son adversaire 4-0, quelques jours après avoir remporté la Coupe intercontinentale. Parmi les tops, on va évidemment citer le trio d’attaque titulaire : Ramos, auteur d’un doublé en cinq minutes, Doué, qui a ouvert le score à la 25e, et donc Dembélé, qui a marqué sur penalty après avoir servi Doué sur le premier but.

Zabarnyi critiqué, Beraldo aussi

Mais sur le plan individuel, tous les joueurs n’ont pas répondu aux attentes. La recrue ukrainienne Ilya Zabarnyi a même déçu certains observateurs. Acheté 63 millions d’euros à Bournemouth, le joueur de 23 ans n’a pas réussi à gagner ses galons de titulaire et ême face aux amateurs de Fontenay-le-Comte il n’a pas été rassurant.

« Il y a deux ou trois occasions sur lesquelles il se fait prendre dans son dos. Certains mettront ça sur le compte de l’adaptation. Mais l’adaptation va durer combien de temps ?I l ne faut pas tout mettre là-dessus. Je trouve ça facile », a commenté l’ancien joueur professionnel Maxime Chanot, dans l’After sur RMC. « Je m’attendais à beaucoup mieux, notamment sur sa capacité à être un défenseur beaucoup plus dominant, a ajouté le journaliste Elton Mokolo. On parle d’un défenseur référencé en Premier League avec Bournemouth. Il allait limite concurrencer Marquinhos… On va arriver en janvier 2026, je ne vois pas cette tendance-là ». Chanot a aussi épinglé Lucas Beraldo. « Je les mets dans le même sac. Quand tu es supporter du PSG, tu t’attends à voir les meilleurs joueurs. »

