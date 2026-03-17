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FRANCE

CAN 2025 : le Maroc brise le silence après le sacre sur tapis vert

Par Louis Chrestian - 17 Mar 2026, 23:34
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Le séisme est total, mais la réaction du Maroc était attendue au tournant. Sacré champion d’Afrique sur tapis vert après la décision de la Confédération africaine de football, le pays a choisi une prise de parole mesurée, presque froide, face à une polémique brûlante.

Le Maroc refuse la polémique… mais assume la décision

Là où beaucoup attendaient une posture triomphante, le Maroc adopte une ligne beaucoup plus institutionnelle.

Pas de célébration excessive. Pas de déclaration polémique.
La Fédération insiste sur :

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  • le respect des règles
  • la nécessité d’un cadre clair
  • la stabilité des compétitions africaines

En creux, le message est fort : la décision n’est pas politique, elle est réglementaire.

Le communiqué officiel du Maroc

Voici l’intégralité du communiqué publié par la Fédération Royale Marocaine de Football :

« La Fédération Royale Marocaine de Football prend acte de la décision rendue par la Commission d’appel de la CAF.

La FRMF tient à rappeler que sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition.

La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines.

Elle tient enfin à saluer l’ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain.

La Fédération s’exprimera demain, officiellement, après avoir réuni ses instances dirigeantes. »

Une communication maîtrisée dans un contexte explosif

Ce choix de communication n’est pas anodin. Le Maroc sait que le contexte est extrêmement tendu :

  • victoire contestée
  • frustration énorme côté sénégalais
  • incidents en tribunes

Dans ce climat, chaque mot compte. Et la Fédération marocaine joue la carte de l’apaisement, tout en validant pleinement la décision de la CAF.

Une prise de parole encore attendue

La Fédération marocaine a annoncé qu’elle reprendra la parole après une réunion interne.

Un moment clé qui pourrait :

  • préciser sa position
  • répondre aux critiques
  • et donner le ton pour la suite de cette affaire

Car malgré ce communiqué mesuré, une chose est sûre : la polémique est loin d’être terminée.

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