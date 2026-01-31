Neil El Aynaoui, sa relation avec Chaimaa El Moussaid enflamme les réseaux après la CAN 2025

Depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc, le nom de Neil El Aynaoui circule sur les réseaux sociaux. Ses performances solides avec la sélection ont clairement fait grimper sa cote sportive. Mais en parallèle, c’est un tout autre sujet qui captive les fans : sa relation avec Chaimaa El Moussaid.

Discrets mais très observés, Neil El Aynaoui et Chaimaa El Moussaid forment un couple qui intrigue. Tous deux âgés de 24 ans, ils se connaissent depuis plusieurs années. Leur histoire aurait débuté à Nancy, en France, où ils se seraient rencontrés pour la première fois. Une relation construite loin des projecteurs, bien avant l’exposition médiatique récente du joueur.

Originaire de Casablanca, Chaimaa El Moussaid affiche un profil à contre-courant du star-system. Lors d’une session de questions-réponses, elle a révélé être diplômée d’une licence en études de santé et médicales. Un parcours académique solide, loin des clichés habituels associés aux compagnes de footballeurs professionnels.

Le couple a débuté à Nancy et fait un ravage

Depuis la CAN 2025, les internautes scrutent le moindre indice, la moindre apparition ou interaction liée au couple. Pourtant, Chaimaa reste fidèle à sa ligne de conduite. Très peu présente sur les réseaux sociaux, elle cultive une discrétion assumée, renforçant encore davantage la curiosité autour de leur relation.

Ce contraste entre l’exposition grandissante de Neil El Aynaoui et la réserve de sa compagne alimente l’engouement. D’un côté, un joueur en pleine ascension médiatique après un tournoi réussi. De l’autre, une jeune femme qui choisit de rester dans l’ombre, malgré l’attention. Entre performances sportives et vie privée scrutée, Neil El Aynaoui découvre une nouvelle facette de la notoriété. Et visiblement, ce couple n’a pas fini de faire parler de lui, même sans jamais chercher la lumière.