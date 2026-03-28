Le match amical entre le Sénégal et le Pérou, cet après-midi au Stade de France, a été précédé d’un tour d’honneur des champions d’Afrique avec leur trophée, alors qu’ils en ont été destitués.

Le feuilleton de la CAN 2025 est loin d’être refermé. Et il a vécu un nouveau rebondissement ce samedi après-midi du côté de Saint-Denis. En marge du match amical contre le Pérou, les joueurs du Sénégal ont réalisé un tour d’honneur avec le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations, remporté en janvier au Maroc (1-0 a.p.). Un coup de force ou une provocation, tout dépend du côté duquel on se trouve dans cette polémique incroyable. Car, pour rappel, la confédération africaine, sous la pression des Marocains, a décidé de déclarer le Sénégal perdant sur tapis vert (0-3) pour avoir quitté le terrain dans les arrêts de jeu du match, après que l’arbitre lui a refusé un but et sifflé dans la foulée un pénalty pour les Lions de l’Atlas.

Un émissaire du Maroc était au Stade de France pour constater les faits

Le Sénégal a officiellement contesté cette décision invraisemblable, même si elle s’appuie sur le règlement. La Fédération des Lions de la Teranga a même mis le trophée en lieu sûr dans une base militaire ! En attendant de savoir ce que va donner l’appel du Sénégal, la CAN a donc fait un détour par le Stade de France, où elle a été présentée aux milliers de Sénégalais venus assister à la rencontre. Il paraît qu’un émissaire du Maroc était là pour constater les faits, preuve que ce feuilleton n’en est pas à son dernier rebondissement !

Voici quelques clichés du tour d’honneur des Sénégalais :