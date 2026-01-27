Dix jours à peine se sont écoulés depuis la finale explosive de la CAN 2025 et déjà le couperet plane sur le football sénégalais suite à la finale rocambolesque remportée devant le Maroc (1-0 ap).

Les incidents survenus face au Maroc ont propulsé les Lions de la Teranga devant la commission de discipline de la CAF, soulevant une vague d’inquiétude autour d’une potentielle suspension qui agite tout un pays, à commencer par son sélectionneur, Pape Thiaw.

Retour sur la finale sous haute tension

La finale tant attendue avait en effet viré au chaos. L’ultime minute a fait basculer la rencontre avec un penalty très contesté, élément déclencheur d’une frustration massive côté sénégalais. Des altercations entre joueurs, un envahissement du terrain, des tribunes chauffées à blanc et des dégâts matériels notables ont achevé de noircir le tableau au coup de sifflet final.

Le Maroc, couronné après prolongation, a dû composer avec une ambiance électrique et des réactions post-match qui n’ont laissé personne indifférent. Les suites de cette soirée sont encore dans toutes les têtes, notamment après les réactions des internationaux comme Brahim Diaz ( Brahim Diaz confronté à son pire cauchemar après la CAN 2025).

Une commission disciplinaire sous pression

La CAF n’a pas perdu de temps. Dix jours après la finale, la sélection sénégalaise et son coach Pape Thiaw étaient entendus par la commission de discipline, composée de membres venus de différents pays d’Afrique. Plusieurs rapports, dont ceux de l’arbitre et des responsables de la sécurité du stade, alimentent un dossier jugé “ultrasensible”.

Comportement des joueurs sénégalais

Envahissement du terrain en fin de match

Dommages matériels

La polémique ne se limite pas à la pelouse : Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise, a accusé le Maroc d’exercer une influence démesurée sur la CAF, ajoutant encore de la tension à une situation déjà explosive.

Quelles conséquences pour le Sénégal et Thiaw ?

Si la suspension du Sénégal au niveau continental reste la menace principale, la situation pourrait s’avérer lourde pour le sélectionneur Thiaw et certains de ses cadres. La FIFA, tout en condamnant fermement les débordements, a rappelé que toute sanction devrait rester cantonnée au périmètre africain. Toutefois, une extension à l’échelle mondiale n’est pas totalement exclue, créant une incertitude persistante autour de la prochaine Coupe d’Afrique. Pape Gueye, figure montante du Sénégal, n’est pas directement cité dans l’enquête disciplinaire, mais la tension qui entoure le collectif pourrait avoir un impact sur ses futures apparitions, lui qui vient d’enchaîner les performances remarquées en club et en sélection.

Réactions officielles et scénario à venir

Face à la pression médiatique et aux enjeux colossaux pour la progression du football sénégalais, les instances se veulent prudentes. La Fédération sénégalaise, vent debout contre le Maroc, réclame un traitement équitable, tandis que la CAF temporise, consciente du poids d’une telle décision sur l’image de la compétition. Pour l’heure, le Sénégal n’est pas menacé pour la prochaine Coupe du Monde, mais la sanction continentale reste plausible et freinerait lourdement sa quête de sacres africains. Tout dépendra du verdict à venir de la CAF, alors que la tension ne retombe toujours pas du côté de Dakar ni de Rabat ( Réactions dans le vestiaire marocain après la panenka ratée de Brahim Diaz). Ce feuilleton continue de tenir en haleine supporters et observateurs. Le football africain n’a pas fini de vibrer aux soubresauts de cette CAN 2025 au parfum de polémique.