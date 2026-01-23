Real Madrid : Brahim Diaz réconforté… avant de retrouver son pire cauchemar !

Après sa Panenka fatale au Maroc, Brahim Diaz a trouvé un peu de réconfort à son retour au Real Madrid. Où Alvaro Arbeloa compte beaucoup sur lui.

De retour à Madrid après une Coupe d’Afrique des Nations aussi inattendue que cruelle, Brahim Diaz n’aura eu que peu de temps pour digérer. Meilleur buteur du tournoi mais marqué par un penalty manqué lors de la finale, l’international marocain retrouve la Maison Blanche sous le signe d’une revanche à prendre. Dans cette attente, il a pu compter sur le soutien du Real Madrid.

L’accueil d’Alvaro Arbeloa est sans ambiguïté : « Je suis très heureux de l’avoir parmi nous. Il a démontré ses capacités ici, il l’a prouvé lors de cette CAN. Il fait preuve d’une grande maturité et d’un excellent état d’esprit. Il est prêt à aider et j’en suis très heureux. » Des mots forts, qui soulignent combien le club croit dans la résilience de son joueur offensif. L’ancien défenseur, aujourd’hui en charge du groupe, insiste sur le mental irréprochable montré par Diaz.

Brahim Diaz, l’heure de la revanche avec le Real Madrid

Toucher le fond, puis rebondir : pour Brahim Diaz, l’objectif est clair. Marquer la CAN de son empreinte n’aura pas suffi, mais l’échec en finale décuple sa détermination à prouver sa valeur à Madrid. L’Espagnol sait que la pression sera d’autant plus grande, mais il l’ancre comme une motivation. Le vestiaire madrilène s’apprête à vivre un déplacement crucial. Avant Villarreal, l’impatience se ressent : tout le club attend de voir comment Diaz va transformer cette frustration récente en énergie positive. Il n’a jamais eu autant à cœur de se remettre en valeur sous le maillot blanc. Ce rendez-vous à l’Estadio de la Cerámica promet d’être brûlant pour le Real comme pour Diaz. Qui retrouvera à Villarreal Pape Gueye, l’ancien milieu de l’OM, auteur du but qui a offert la CAN au Sénégal dimanche dernier à Rabat.